В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Картину южнокорейского абстракциониста продали на аукционе почти за $8 миллионов Эта картина живописца стала наиболее дорогим корейским полотном, которое когда-либо выставляли на аукционе. Абстракция, которая была написана в 1972 году, носит...

Эта картина живописца стала наиболее дорогим корейским полотном, которое когда-либо выставляли на аукционе. Абстракция, которая была написана в 1972 году, носит название "3-II-72 #220". На нем нарисовано множество красных точек и небольшой синий треугольник вверху. Размер картины – 202 на 254 сантиметра.В прошлом году картину этого художника "Tranquility 5-IV-73 #310" продали за 5,74 миллиона долларов. В свое время она была признала самой дорогой из проданных на аукционе в Корее.