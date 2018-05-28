В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Звезда "Гарри Поттера" тайно женился в Италии Он сделал предложение ей еще в 2016 году, спустя 4 месяца после начала их быстрого романа. Свадьба прошла в итальянском городе Портофино. Потом Мэттью и Энджела...

Он сделал предложение ей еще в 2016 году, спустя 4 месяца после начала их быстрого романа. Свадьба прошла в итальянском городе Портофино. Потом Мэттью и Энджела вместе с друзьями отправились в ресторан, а после на пляж, где и отметили это событие.Джонсон занимается организацией мероприятий. Она вышла замуж во второй раз. Развод случился в июле 2016. А вскоре после этого она начала отношения с Мэттью.