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Группа сирийских детей приехала на оздоровление в Беларусь
29.05.2018 08:16 — Разное | Беларусь Сегодня
В аэропорту ребят встречали представители Минобразования, директор Национального детского образовательно-оздоровительного центра "Зубренок" Надежда Онуфриева.
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Ребят оздоровят в лагере, для них подготовили экскурсии и спортивно-массовые мероприятия в Минске и регионах. Сирийские детишки любят прилетать в Беларусь на оздоровление, так как здесь они чувствуют беззаботность и безопасность, отметила Надежда Онуфриева.
Напомним, резервный фонд Президента Беларуси выделил деньги на финансирование расходов по организации отдыха и оздоровления 300 детей из Сирии в мае-июне в Национальном детском образовательно-оздоровительном центре "Зубренок". Это распоряжение Александр Лукашенко подписал 24 мая.
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В аэропорту ребят встречали представители Минобразования, директор Национального детского образовательно-оздоровительного центра "Зубренок" Надежда Онуфриева. ...
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