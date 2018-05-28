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Группа сирийских детей приехала на оздоровление в Беларусь

29.05.2018 08:16 — Разное | Беларусь Сегодня  
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В аэропорту ребят встречали представители Минобразования, директор Национального детского образовательно-оздоровительного центра "Зубренок" Надежда Онуфриева.

Фото БЕЛТА

Это дети, которые остались без родителей и пострадали от войны. В "Зубренке" они останутся на 15 дней, а после прилетят еще 150 детей.

Ребят оздоровят в лагере, для них подготовили экскурсии и спортивно-массовые мероприятия в Минске и регионах. Сирийские детишки любят прилетать в Беларусь на оздоровление, так как здесь они чувствуют беззаботность и безопасность, отметила Надежда Онуфриева.

Напомним, резервный фонд Президента Беларуси выделил деньги на финансирование расходов по организации отдыха и оздоровления 300 детей из Сирии в мае-июне в Национальном детском образовательно-оздоровительном центре "Зубренок". Это распоряжение Александр Лукашенко подписал 24 мая.



 
Теги: Минск
 
 
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В аэропорту ребят встречали представители Минобразования, директор Национального детского образовательно-оздоровительного центра "Зубренок" Надежда Онуфриева. ...
 
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