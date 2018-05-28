В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Мозыре подростки на велосипеде выехали на перекресток и попали под авто (ВИДЕО) Двое подростков на велосипеде на большой скорости врезаются в иномарку, которая движется по главной дороге. Мальчишки оказываются на капоте. Автомобиль...

Двое подростков на велосипеде на большой скорости врезаются в иномарку, которая движется по главной дороге. Мальчишки оказываются на капоте. Автомобиль останавливается. Один из парней быстро подхватывается и бежит прочь. Второй поднимает велосипед. Останавливаются также другие автомобили, водители которых стали свидетелями инцидента.Судя по прыти, с которой покидал место происшествия один из мальчишек, травм он не получил, как и его товарищ. А вот у автомобиля разбито лобовое стекло.