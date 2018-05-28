|
Известны самые популярные новые сериалы сезона 2017—2018
29.05.2018 08:16 — Разное | Беларусь Сегодня
Наиболее популярным среди "новичков" стал сериал "Хороший доктор", который опередил даже спин-офф "Теории большого взрыва" — "Детство Шелдона". Бронзу взял проект "9-1-1" телеканала Fox.
Отметим, что в рейтинге не принимали участия сериалы от стримингoвых сeрвисoв типа Netflix.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Наиболее популярным среди "новичков" стал сериал "Хороший доктор", который опередил даже спин-офф "Теории большого взрыва" — "Детство Шелдона". Бронзу...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)