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В Речице жена убила мужа в пьяной ссоре
29.05.2018 08:16 — Разное | Беларусь Сегодня
Муж и жена выпивали в своей квартире. Как это нередко бывает под высоким градусом, стали ссориться и выяснять отношения.
Женщина схватила кухонный нож и нанесла смертельные ранения своему 35-летнему супругу.
- Подозреваемая задержана, - сообщают в МВД Беларуси, - выясняются обстоятельства произошедшего.
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Муж и жена выпивали в своей квартире. Как это нередко бывает под высоким градусом, стали ссориться и выяснять отношения. Женщина схватила кухонный нож и...
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