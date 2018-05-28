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Адвокат из Беларуси взяла второе место в финале проекта телекомпании Би-би-си

29.05.2018 08:16 — Разное | Беларусь Сегодня  
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Оксана Кусмерик была единственной представительницей Беларуси в этом популярном на весь мир проекте телекомпании Би-би-си, который в Британии называется Mastermind. Она прошла отбор, участвовала в двух этапах интеллектуальной игры и вышла в финал, став лучшей в борьбе с тремя сильнейшими участниками из России.

В финале адвокат взяла второе место с 22 баллами. Ее лишь на 2 очка опередил Михаил Алтухов.

В этом сезоне за звание "Гений" боролись 44 участника разного возраста и профессий.


Интеллектуальная игра "Гений" началась в 2017 году в эфире телеканала "Россия К". Чтобы получить почетный титул, участник должен пройти отборочные игры и одержать победу в финале — за ограниченное время нужно верно ответить на максимальное число вопросов.

У ТВ-шоу "Гений" очень большие рейтинги. Здесь знания игроков проверяют по огромному кругу вопросов. Это и литература, и искусство, и наука. 



 
 
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Оксана Кусмерик была единственной представительницей Беларуси в этом популярном на весь мир проекте телекомпании Би-би-си, который в Британии называется...
 
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