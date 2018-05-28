"Меня пытается обворовать родная сестра". Как поделить дом, оставшийся от родителей, рассказывает адвокат

Читательница уверена: исковые требования ее сестры абсурдны. Раз дом, который остался от родителей, записан на нее, то и делить нечего. Так ли это на самом деле, выясняет адвокат.



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В рубрике «Советы адвоката» мы отвечаем на ваши вопросы, относящиеся к области права и требующие квалифицированного разъяснения. Комментировать и разъяснять правовые аспекты будет Татьяна Семешко — адвокат Минской областной коллегии адвокатов, управляющий партнер адвокатского бюро. Если вы оказались в ситуации, которая требует консультации адвоката, — пишите нам на lina@tutby.com (с пометкой «Адвокат»). Мы опубликуем вашу историю с комментариями Татьяны.

— Меня пытается обворовать родная сестра! Причем я от нее такого вообще не ожидала. Всегда тихоней была, а тут такое выдала. Хотя, конечно, мне понятно, откуда там ноги растут. Но по порядку.

Наши родители за всю свою жизнь построили один, но достаточно большой дом. Мы у них две дочки. Я замуж сходила, родила от мужа свою дочку, но не сложилось, вернулась к родителям. Сестра же моя привела мужчину в дом, нарожала от него четверых детей и по сей день они в этом доме все вместе и живут, ехать никуда не собираются.

Первой умерла мама. Родители хотели, чтобы дом остался в семье как память о них. А сестра с ее мужем всегда говорили, что никому это не надо — нужно дом разменивать, потому что сколько, мол, мы все вместе жить можем. Пока была мама, мы этот вопрос так и не закрыли, только ругались периодически. А уже после ее смерти мы с папой обсудили вопрос наследства. У нас с ним всегда отношения лучше были, чем у него с сестрой. Да и волю мамы моей он тоже хорошо помнил: никакой продажи дома быть не должно. Плюс понятно, что после меня будет дочка моя хозяйкой в доме, а после сестры что — даже если она сама дом не продаст, так дети ее никогда о нем не договорятся, шутка ли — четверо. Продадут этот дом, деньги поделят, и все на этом. Все труды наших родителей, да и память о них — все вылетит в трубу. Поэтому решили с папой, что он дом на меня запишет. Понятно, что я отцу клятвенно пообещала, что никуда я этих нахлебников не выгоню — пускай живут в доме, что мне, жалко, что ли. Ну и договорились, что пока папа жив — все это под секретом будет, зачем раньше времени отношения накалять.

Я после смерти папы все сестре спокойно рассказала, объяснила. А она вместо того чтобы нормально, по-семейному поговорить и принять родительское решение, пошла к юристам, а потом в суд.

Я когда ее иск прочитала, реально чуть со стула не упала — она со мной после смерти отца наследство от матери делить решила. Шесть лет с маминой смерти прошло — опомнилась! Да и то, явно не она опомнилась, а муж ее — это он вечно на чужой каравай свой рот разевает.

В иске написана какая-то ересь, мол, когда мать умерла, так она (сестра моя) в доме была прописана с отцом, и они, дескать, только и были наследниками матери. А я якобы у мужа была прописана, поэтому не наследница. Ну бред же! После смерти матери никто к нотариусу вообще не ходил, потому что и наследства после нее не осталось, дом-то на папу записан. А папа дом отписал мне. Это одно. А второе: ну была я прописана у мужа, ну и что я из-за этого наследницей перестаю быть? Я и сейчас у мужа прописана, так что я, и после смерти отца наследство не получу?

Что я из иска ее поняла, так это то, что она хочет получить себе четвертую часть дома и участка. Что за цифра, откуда она взялась — не понимаю.

Татьяна, просто подтвердите то, что я и так понимаю сама: можно ведь не обращать внимания на всю эту ерунду, а идти к нотариусу и оформлять мои права на дом?



freewomenclub.com.ua

Комментарий адвоката:

— Вопреки вашим предположениям, обращение вашей сестры в суд обосновано и может иметь для вас неблагоприятные последствия. Подобный вывод обусловлен следующими обстоятельствами.

Напоминаю: в соответствии с ч.1 ст. 23 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье (далее — КоБС Республики Беларусь), имущество, нажитое супругами в период брака, независимо от того, на кого из супругов оно приобретено либо на кого или кем из супругов внесены денежные средства, является их общей совместной собственностью.

В своем обращении вы указываете, что дом был построен вашими родителями в период брака. Следовательно, даже несмотря на то, что по документам титульным собственником дома являлся ваш отец, это имущество является общей совместной собственностью ваших родителей. Из вашего письма предполагаю, что и земельный участок также являлся общей собственностью ваших родителей.

Важно: смерть участника общей совместной собственности — основание для определения его доли в такой собственности и раздела общего имущества либо выдела из него доли умершего участника в установленном законом порядке. В этом случае наследство открывается в отношении общего имущества, приходящегося на долю умершего участника, а при невозможности раздела имущества в натуре — в отношении стоимости такой доли. Данные правила закреплены в п. 1 ст.1034 Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее — ГК Республики Беларусь).

Необходимо учитывать: по общему правилу, в случае раздела имущества, являющегося общей совместной собственностью супругов, их доли признаются равными (ч.1 ст. 24 КоБС Республики Беларусь).

Из приведенных требований законодательства следует, что после смерти вашей матери открылось наследство в виде принадлежавшей ей как участнику общей совместной собственности ½ доли в праве собственности на спорное домовладение.

Справочно: согласно действующему законодательству, наследование осуществляется по завещанию и по закону (п. 1 ст.1032 ГК Республики Беларусь).

Как усматривается из вашего обращения, при жизни ваша мать не распорядилась своим имуществом и не составила в отношении него завещание. А значит, наследование после ее смерти должно было осуществляться по закону.

Обратите внимание: в соответствии с п. 1 ст.1057 ГК Республики Беларусь, наследниками по закону первой очереди являются дети, супруг и родители умершего.

Следует знать: по общему правилу, наследники одной очереди наследуют в равных долях (п. 1 ст.1056 ГК Республики Беларусь).

Таким образом, после смерти вашей матери вы, ваша сестра и ваш отец имели возможность в равных долях унаследовать принадлежавшее умершей имущество в виде ½ доли в праве собственности на спорное домовладение. В результате чего за каждым из вас было бы признано право собственности в порядке наследования по закону на 1/6 часть данного домовладения (расчет: ½: 3 = 1/6).

Важно: в соответствии с п. 1 ст.1069 ГК Республики Беларусь, для приобретения наследства наследник должен его принять. Причем сделать это необходимо в шестимесячный срок со дня открытия наследства, то есть со дня смерти наследодателя (п. 1 ст.1071 ГК Республики Беларусь).

Необходимо учитывать: исходя из смысла ст. 1070 ГК Республики Беларусь, существует два способа принятия наследства:

Посредством подачи нотариусу по месту открытия наследства заявления наследника о принятии наследства либо его заявления о выдаче свидетельства о праве на наследство; Фактическое принятие наследства.

Способы принятия наследства подробно анализировались ранее в статье «Советы адвоката: как не лишиться дома, который достался по наследству» .

Справочно: в соответствии с п. 15 постановления Пленума Верховного суда Республики Беларусь от 21.12.2001 года № 16 «О некоторых вопросах применения судами законодательства о наследовании», если наследник, который проживал совместно с наследодателем, не отказался от наследства и продолжает пользоваться имуществом после открытия наследства, он может быть признан фактически принявшим наследство.

Принимая во внимание вышеуказанные нормы и содержание вашего обращения, полагаю, что в своем иске ваша сестра ставит вопрос именно о том, что она и ваш отец фактически приняли наследство после смерти вашей матери, поскольку на день ее смерти были зарегистрированы и реально проживали в доме, не отказались от наследства и продолжали пользоваться им.

Сходится и расчет, ведь в том случае, если вы не приняли фактически наследство после смерти матери, то за вашей сестрой и за вашим отцом следует признать право собственности в порядке наследования по закону на ¼ доли в праве собственности на спорное домовладение (расчет: ½: 2 = ¼).

Заслуживает особого внимания: исходя из смысла п. 2 ст.1034 ГК Республики Беларусь, участник общей совместной собственности вправе завещать свою долю в общем имуществе, которая определяется после его смерти.

Таким образом, согласно действующему законодательству, ваш отец мог распорядиться только своей долей в домовладении. И подавая иск, ваша сестра стремится данную долю определить.

При этом с учетом изложенной выше информации в своей совокупности полагаю, что у вашей сестры есть все шансы на признание за ней права собственности на долю в спорном домовладении.

Единственное, на что вы в сложившейся ситуации можете повлиять, — это на размер доли, которая в конечном итоге будет признана за вашей сестрой. Это возможно при условии того, что вы также фактически приняли наследство после смерти матери. Ведь фактическое принятие наследства не ограничивается только совместным проживанием с наследодателем на момент его смерти. Так, согласно п. 2 ст.1070 ГК Республики Беларусь, признается, если не доказано иное, что наследник принял наследство, когда он фактически вступил во владение или управление наследственным имуществом, в частности, когда наследник:

Принял меры к сохранению имущества, к защите его от посягательств или притязаний третьих лиц; Произвел за свой счет расходы на содержание имущества; Оплатил за свой счет долги наследодателя или получил от третьих лиц причитавшиеся ему суммы.

При этом в п. 15 вышеуказанного постановления Пленума Верховного суда Республики Беларусь от 21.12.2001 года № 16 подчеркивается, что приведенный перечень действий наследника, свидетельствующих о фактическом принятии им наследства, не является исчерпывающим.

Мой личный совет: сложившаяся ситуация чревата уменьшением вашей доли в наследственном имуществе. Шансы на удовлетворение иска сестры высоки, и легкомысленно игнорировать ее действия вам точно не следует. Обращаю ваше внимание: при условии того, что в шестимесячный срок после смерти матери вы наравне с сестрой и отцом совершили действия, направленные на фактическое принятие открывшегося наследства в виде ½ доли домовладения, у вас есть возможность бороться за уменьшение доли вашей сестры в праве собственности на спорное имущество с ¼ до 1/6.

Полагаю, это существенно, когда речь идет о домовладении. Для этого вам необходимо подготовить и подать встречный иск к сестре об установлении факта принятия вами наследства после смерти матери и о признании за вами права собственности на соответствующую часть наследственного имущества, оставшегося после ее смерти. Кроме того, не затягивайте с обращением в нотариальную контору для принятия наследства, открывшегося после смерти вашего отца. Окончательно оформить свои права на наследство вы сможете по окончании рассмотрения судом соответствующего гражданского дела. Однако важно не пропустить установленный законом шестимесячный срок для обращения в нотариальную контору для принятия наследства после смерти отца, ведь в противном случае вы рискуете еще более усложнить сложившуюся спорную ситуацию.

Необходимо отметить, что заявленные вашей сестрой исковые требования могут оказаться не окончательными, поскольку не исключено и оспаривание с ее стороны завещания вашего отца. Однако для изучения вашей ситуации с данной точки зрения информации, изложенной в обращении, недостаточно.

Для достижения желаемого результата рекомендую прибегнуть к помощи адвоката.

Чем поможет адвокат: обсудив сложившуюся ситуацию более детально, изучив имеющиеся документы и получив ответы на вопросы, оставшиеся за рамками обращения, адвокат порекомендует оптимальную для вас позицию, подскажет, как и какими доказательствами необходимо запастись для достижения максимального результата в вашем случае. В случае необходимости подготовит письменные документы: возражения против иска, встречное исковое заявление, юридическое обоснование вашей позиции, запросы, ходатайства, заявления и проч. Будет отстаивать избранную позицию, сможет вести дело в суде, а также выступать в качестве представителя в иных инстанциях.

Важно знать: исходя из своего опыта работы, обращаю ваше внимание, что зачастую мелкие детали и незначительная информация, которым клиенты не придают значения, способны существенным образом повлиять на ход событий, а порой и изменить его коренным образом.

Справочно: согласно ст. 124 ГПК Республики Беларусь, стороне, в пользу которой состоялось решение, суд присуждает возмещение понесенных ею расходов по оплате помощи представителя (адвоката) за счет другой стороны исходя из сложности дела и времени, затраченного на его рассмотрение.

Татьяна Семешко Адвокат Минской областной коллегии адвокатов управляющий партнер адвокатского бюро «Ваш частный адвокат»

