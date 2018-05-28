Удачный пример сотрудничества Минска и Пекина! Ещё 80 социальных квартир с привлечением китайского капитала построят в белорусской столице.

К возведению многоэтажного дома намерены приступить уже в этом году, а завершить обещают в 2019. Китайская сторона профинансирует строительство и возьмёт на себя обязанности по поставкам оборудования и материалов. Жильё в таких домах предназначено для нуждающихся – это обязательное условие. Совместный строительный проект Минска и Пекина стартовал в 2016 году, он рассчитан на три этапа.