Беларусь отправила первую промышленную партию говядины в Китай, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Алексей Богданов.

«Несколько дней назад по железнодорожной ветке Шелкового пути отправился в Китай первый контейнер с мясом говядины. Это результат кропотливой работы чунцинской компании «Валоша» (Китай) и белорусских предприятий — ОАО «Могилевский мясокомбинат» и ООО «Велес-Мит». Кроме того, уже законтрактована и в ближайшее время отправится китайскому потребителю сборная партия молочного груза — сыры, глазированные сырки, пакетированное молоко и творожная паста. Также китайская компания «Валоша» готовится заключить контракты с белорусскими птицефабриками», — сказал Алексей Богданов.

Он отметил, что организации Минсельхозпрода наращивают объемы экспорта мясо-молочной продукции в КНР благодаря достигнутым договоренностям и подписанным контрактам. В частности, благодаря участию белорусских молочных предприятий в международной выставке продуктов питания SIAL в Шанхае, был подписан ряд договоров. Например, щучинский завод ООО «Праймилк» и копыльский филиал ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат» подписали контракты с сингапурской компанией «Глобал» на поставку сыворотки в Китай (по 500 т каждый). «И это не предел. Щучинцы уже отгрузили 200 т и планируют выйти до конца года на объем поставок в 2 тыс. т сухой сыворотки. Копыльский филиал завершит исполнение контракта до 1 сентября и планирует до конца текущего года выйти на уровень поставок в 1 тыс. т, как и ОАО «Пружанский молочный комбинат», который традиционно активно работает на этом рынке. Воложинский филиал минского ОАО «Гормолзавод №1″ готовит на следующей неделе к отгрузке 200 т сыворотки», — отметил начальник главного управления ВЭД.

В январе-апреле 2018 года экспорт белорусской сельскохозяйственной продукции и продуктов питания в Китай составил $5,6 млн, или 133,2% к соответствующему периоду прошлого года. На китайский рынок поставлялись льноволокно, молоко и молокопродукты, мясо и мясопродукты, крахмал, алкогольные напитки, шерсть и прочие товары. Наибольшую динамику роста показывают молочные товары (130% к аналогичному периоду прошлого года) и льноволокно (рост в 2,4 раза в натуральном выражении).