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Сколько ей лет? Как "бабушки" стали героинями сексуальной фотосессии в стиле пин-ап

29.05.2018 08:30 — Разное | Tut.by  
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Фотограф из Британии Крисси Спаркс пошла на смелый эксперимент: главными героинями ее фотосессии в стиле пин-ап стали пожилые женщины… Впрочем, назвать их «бабушками» и в голову не придет: они уверены в себе, раскованны и, безусловно, очень привлекательны.

Как видим, стать моложе на несколько десятилетий не так уж сложно: достаточно эффектного образа и хорошей работы фотографа. Кстати, для Крисси эта фотосессия тоже стала новым опытом, обычно она работает с женщинами от 20 до 40:

— Моя цель — заставить женщину почувствовать себя красивой вне зависимости от ее возраста, фигуры, форм, размера. А что? Даже у голливудских звезд есть удачные ракурсы и не очень, так что тут все зависит от работы фотографа по большей части. — так фотограф объяснила идею фотосессии.


Героине этих двух снимков 78 лет! Фото: instagram.com/dollhousephotographyuk

И добавила, что некоторые из героинь в реальной жизни мучаются от комплексов, болезней, трудных жизненных обстоятельств, поэтому на снимках они имеют право увидеть себя другими — красивыми, счастливыми, совершенными.


На этих фото 67-летняя Мэвис. Фото: instagram.com/dollhousephotographyuk

Трудно поспорить: иногда женщине достаточно увидеть и почувствовать себя красивой, чтобы начать менять свою жизнь и отношение к ней. Как рассказала фотограф, модели, увидев результат фотосессии, реагируют по-разному: кто-то просто благодарит, а кто-то и плачет от счастья.


58-летняя Джоанна в реальной жизни и в образе морячки. Фото: instagram.com/dollhousephotographyuk

Тришии 60 лет. Фото: instagram.com/dollhousephotographyuk

65-летняя Джейн. Фото: instagram.com/dollhousephotographyuk

Отметим, что некоторые могут упрекнуть фотографа в объективации женщин — все снимки нарочито сексуальные. Но вот зато в эйджизме и пропаганде анорексии Крисси точно не заподозришь. Листая ее инстаграм, мы заметили, что в качестве героинь она нередко выбирает и моделей плюс-сайз.


Фото: instagram.com/dollhousephotographyuk

Фото: instagram.com/dollhousephotographyuk
 
 
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Фотограф из Британии Крисси Спаркс создает смелые фотосессии, главные героини которой - пожилые женщины… Впрочем, пожилыми их назвать трудно.
 
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