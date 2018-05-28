Синий цвет, панорамное окно и минимум мебели. История ремонта однокомнатной квартиры

Вместе c универсальным сайтом по поиску недвижимости BIR.BY мы продолжаем конкурс «Моя квартира — мой дизайн» . Напомним , в нем соревнуются участники, которые могут поделиться общей концепцией стиля своего жилья. Сегодня рассказываем о смелой перепланировке однокомнатной квартиры.

Хотите поделиться своей историей ремонта и получить шанс выиграть 500 рублей? Пишите на kvartira@tutbymedia.by с пометкой «Моя квартира». Напоминаем, что необходимо вложить в письмо: — текст в формате .doc;

— горизонтальные фотографии в формате .jpg или .jpeg (не коллажи) — 5−15 штук, максимальный размер по большей стороне снимка — 1200 пикселей (принимаем не ссылки для скачивания, а прикрепленные файлы);

— план комнаты или квартиры — с ним проще понимать точки съемок. Остальные условия вы можете прочитать в анонсе .

Своей историей перемен с нами поделилась читательница Елена:

— Мчится время, меняется мода, возникают новые потребности, появляются возможности, и приходит время ремонта. И не простого, а полного обновления с перепланировкой.

У нашего зятя была запущенная пустующая однокомнатная квартира, где он давно собирался сделать недорогой ремонт. Я решила взяться за это хлопотное дело. Мы обсудили бюджет, и я предложила сделать перепланировку. Слева на фото — прежний, а справа — нынешний вариант:





«Ты это никогда не узаконишь», — сказали знакомые строители. По нормам кухня с газовой плитой должна быть отделена от жилой комнаты перегородкой с дверью. Но кто сказал, что это должна быть капитальная стена? Так родилась идея сдвижной полупрозрачной стеклянной перегородки из трех секций, которая добавила квартире света. Это решение увеличивает пространство, объединяя комнату с кухонной зоной или при необходимости отделяя их друг от друга. Три месяца мы ходили по инстанциям, исправляли ошибки и наконец получили разрешение.





Реализация идей началась с балконного окна. Вид из него — это достоинство квартиры. Когда строители выбили стену и поставили панорамное окно с дверью, мы были потрясены! Квартира буквально соединилась с пространством старого минского двора, наполнилась его жизнью и природной красотой. А если хочется уединения, всегда можно задвинуть шторы. Старую батарею отопления мы оставили на месте, просто водрузили на ножки и покрасили: ее замена или перенос в другое место требуют отдельного согласования.





Затем делали пол. По совету друзей заменили скрипучий дощатый на современную стяжку и ламинат. Пришлось увеличить бюджет, зато новое покрытие обеспечивает тепло и звукоизоляцию.

Теперь расскажу о кухне — сердце любой квартиры. В «однушке» ее функциональность особенно важна. Холодильник мы поместили в нишу, которая образовалась в результате перепланировки. Туда же прячется и полупрозрачная стена-перегородка. Полезную площадь столешницы удалось увеличить, объединив ее с подоконником. Я выбрала недорогую и современную кухонную мебель белорусского производства, а на пол положили отечественную плитку. Газовый счетчик удалось спрятать в тумбу под столешницу.





Теперь о входе в квартиру. Темный глянец кухонных тумб сочетается с зеркально-черным натяжным потолком прихожей. Оба акцента видны со стороны дивана и прекрасно гармонируют друг с другом. Черный потолок в контрасте со светлыми стенами позволил зрительно увеличить объем этого крохотного помещения. Карнизы вешалок мы сами покрасили в темный для того, чтобы они сочетались с дверьми в санузел и в небольшую гардеробную. Они, как и полка в прихожей, — тоже отечественные и стоят копейки.





В единственной комнате минимум мебели. Яркая стена оживляет интерьер — этот цвет я выбирала сама. Полку под телевизором изготовили под заказ. Потолки натяжные: сейчас их делают быстро, недорого и аккуратно. Когда их заказывали, в подарок получили карниз и его установку. Светильники для всех помещений выбрали светодиодные, экономичные. Вместительный шкаф-купе с полупрозрачными стеклянными дверьми и встроенной подсветкой дополняет интерьер. Сейчас проект практически завершен. Будем добавлять только мелочи: фото родного Минска на стену, пуфик в прихожую, тумбочку у дивана.





Расскажу, во сколько нам это обошлось:

согласование перепланировки — 180 BYN;

строительно-отделочные работы — 6000 BYN;

расходы на стройматериалы — 4170 BYN;

окна — 1240 BYN;

плитка, ламинат, обои — 990 BYN;

натяжной потолок — 440 BYN;

межкомнатные двери — 544 BYN;

шкаф-купе и стеклянная сдвижная перегородка — 1750 BYN;

кухонный гарнитур — 2800 BYN;

кухонная мебель — 240 BYN;

плита — 204 BYN;

светильники — 160 BYN;

диван — 612 BYN;

шторы — 328 BYN;

телевизор — 1240 BYN;

Итого: 20 898 BYN.

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