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Синий цвет, панорамное окно и минимум мебели. История ремонта однокомнатной квартиры
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Своей историей перемен с нами поделилась читательница Елена:
— Мчится время, меняется мода, возникают новые потребности, появляются возможности, и приходит время ремонта. И не простого, а полного обновления с перепланировкой.
У нашего зятя была запущенная пустующая однокомнатная квартира, где он давно собирался сделать недорогой ремонт. Я решила взяться за это хлопотное дело. Мы обсудили бюджет, и я предложила сделать перепланировку. Слева на фото — прежний, а справа — нынешний вариант:
«Ты это никогда не узаконишь», — сказали знакомые строители. По нормам кухня с газовой плитой должна быть отделена от жилой комнаты перегородкой с дверью. Но кто сказал, что это должна быть капитальная стена? Так родилась идея сдвижной полупрозрачной стеклянной перегородки из трех секций, которая добавила квартире света. Это решение увеличивает пространство, объединяя комнату с кухонной зоной или при необходимости отделяя их друг от друга. Три месяца мы ходили по инстанциям, исправляли ошибки и наконец получили разрешение.
Реализация идей началась с балконного окна. Вид из него — это достоинство квартиры. Когда строители выбили стену и поставили панорамное окно с дверью, мы были потрясены! Квартира буквально соединилась с пространством старого минского двора, наполнилась его жизнью и природной красотой. А если хочется уединения, всегда можно задвинуть шторы. Старую батарею отопления мы оставили на месте, просто водрузили на ножки и покрасили: ее замена или перенос в другое место требуют отдельного согласования.
Затем делали пол. По совету друзей заменили скрипучий дощатый на современную стяжку и ламинат. Пришлось увеличить бюджет, зато новое покрытие обеспечивает тепло и звукоизоляцию.
Теперь расскажу о кухне — сердце любой квартиры. В «однушке» ее функциональность особенно важна. Холодильник мы поместили в нишу, которая образовалась в результате перепланировки. Туда же прячется и полупрозрачная стена-перегородка. Полезную площадь столешницы удалось увеличить, объединив ее с подоконником. Я выбрала недорогую и современную кухонную мебель белорусского производства, а на пол положили отечественную плитку. Газовый счетчик удалось спрятать в тумбу под столешницу.
Теперь о входе в квартиру. Темный глянец кухонных тумб сочетается с зеркально-черным натяжным потолком прихожей. Оба акцента видны со стороны дивана и прекрасно гармонируют друг с другом. Черный потолок в контрасте со светлыми стенами позволил зрительно увеличить объем этого крохотного помещения. Карнизы вешалок мы сами покрасили в темный для того, чтобы они сочетались с дверьми в санузел и в небольшую гардеробную. Они, как и полка в прихожей, — тоже отечественные и стоят копейки.
В единственной комнате минимум мебели. Яркая стена оживляет интерьер — этот цвет я выбирала сама. Полку под телевизором изготовили под заказ. Потолки натяжные: сейчас их делают быстро, недорого и аккуратно. Когда их заказывали, в подарок получили карниз и его установку. Светильники для всех помещений выбрали светодиодные, экономичные. Вместительный шкаф-купе с полупрозрачными стеклянными дверьми и встроенной подсветкой дополняет интерьер. Сейчас проект практически завершен. Будем добавлять только мелочи: фото родного Минска на стену, пуфик в прихожую, тумбочку у дивана.
Расскажу, во сколько нам это обошлось:
согласование перепланировки — 180 BYN;
строительно-отделочные работы — 6000 BYN;
расходы на стройматериалы — 4170 BYN;
окна — 1240 BYN;
плитка, ламинат, обои — 990 BYN;
натяжной потолок — 440 BYN;
межкомнатные двери — 544 BYN;
шкаф-купе и стеклянная сдвижная перегородка — 1750 BYN;
кухонный гарнитур — 2800 BYN;
кухонная мебель — 240 BYN;
плита — 204 BYN;
светильники — 160 BYN;
диван — 612 BYN;
шторы — 328 BYN;
телевизор — 1240 BYN;
Итого: 20 898 BYN.
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Сегодня рассказываем о смелой перепланировке однокомнатной квартиры. *Партнерский материал
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