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Недобросовестным водителям будут начислять штрафные баллы
Белорусы поддержали введение санкций за нарушение правил.
Проект изменений закона «О дорожном движении» был вынесен на общественное обсуждение. Так, если автолюбитель соберёт 15 баллов за год, то может лишиться прав на шесть месяцев. Предусмотрено в новом законопроекте и списание штрафных очков.
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Белорусы поддержали введение санкций за нарушение правил.
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