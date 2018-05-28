Братья, устроившие в сентябре прошлого года драку с посетителями в закусочной «Пиццерия», в настоящее время отбывают наказание





В сентябре прошлого года бурно обсуждалось непристойное поведение 26-летнего местного жителя и его 21-летнего брата. Инцидент произошёл около часа ночи в закусочной «Пиццерия». Один из братьев затеял драку с посетителями заведения.

А началось всё с банальных пьяных посиделок. В тот вечер старший брат пришёл в закусочную уже подвыпивший вместе с девушкой и её сестрой, чтобы продолжить веселье. Там они решили раскатить ещё одну бутылку водки. Возле барной стойки мужчину нечаянно задел плечом проходящий мимо посетитель. Расценив это как повод для драки, 26-летний ветковчанин нанёс своему обидчику подзатыльник, а затем и удар в лицо. Перепало три удара кулаком знакомому посетителя. Попал также под «раздачу» и очевидец происходящей потасовки, который хотел высказать своё недовольство по поводу непристойного поведения в общественном месте, за что получил «леща» и от сильного удара, будучи также в состоянии сильного опьянения, свалился на пол. На этом история не закончилась. Разбушевавшийся брат схватил бутылку с барной стойки и швырнул её в зал. Вскоре в закусочную вошли сотрудники милиции. Они просили хулигана успокоиться и выйти на улицу для дальнейших разбирательств. Но мужчина не хотел подчиняться, он выкрикивал матерные слова в их адрес, а затем со всей злости бросил стаканчик с напитком в одного из милиционеров.

И когда люди в погонах попытались вывести пьяного мужчину из зала, брат зачинщика драки толкнул одного из милиционеров в плечо.

Сотрудникам милиции всё же удалось выпроводить хулиганов из закусочной. Но те попытались уйти. Правоохранителям ничего не оставалось делать, как применить приём захвата и силой посадить дебоширов в служебную машину.

В результате этой потасовки, при задержании, пострадал участковый инспектор милиции ОВД Ветковского райисполкома. Ему нанесли удар по голове, а также повредили форменный китель и галстук.

Как прокомментировал данное преступление прокурор Ветковского района Роман Фурс, милиционеры должны защищать граждан, их права и интересы. И не совсем понятна ситуация, когда сами граждане препятствуют выполнению законных требований сотрудников милиции, оказывая им сопротивление, применяют в их отношении насилие, оскверняют честь и достоинство. За такие деяния возможно наступление негативных последствий не только в виде штрафа, но и лишения свободы. Санкция статьи 363 Уголовного кодекса за сопротивление сотруднику органов внутренних дел предусматривает до пяти лет лишения свободы. За насилие либо угрозу применения насилия в отношении сотрудника милиции (статья 364 УК) — лишение свободы до шести лет.

В начале февраля этого года состоялся суд над братьями из Ветки. Они понесли достойное наказание, которое должно послужить уроком для многих. За применение насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел младшего брата приговорили к году лишения свободы. Старшего брата, вдобавок к указанной выше статье, судили за злостное хулиганство (ч. 2 ст. 339 УК РБ). В настоящее время они оба отбывают наказание в исправительной колонии в условиях общего режима.

Снежана КОРШИКОВА.