Когда и каким образом в Бресте решатся проблемы с ржавой водой?



Исторически так сложилось, что вода в Брестском регионе и Беларуси, в целом, имеет высокое содержание железа, солей жёсткости и органических соединений. Это связано с особенностями геологической структуры. В природе, в зависимости от валентности, железо существует в двух состояниях:

Двухвалентное железо (Fe+2) - в растворенном виде, в основном в подземных источниках, скважинах. Трудно поддаётся удалению. При контакте с кислородом в воздухе, выпадает в осадок, образуя на поверхности сантехнических приборов, трудно удаляющиеся бурые потёки. Осадок остаётся на трубах, сантехнике, стиральных и посудомоечных машинах – везде, куда попадает вода из системы.

Трёхвалентное железо (Fe+3) – находится в воде в виде нерастворимых взвесей, придающих воде мутность и бурый окрас. Взвеси, слипаясь, выпадают в осадок. Легко поддаётся удалению путём простой механической фильтрации.

Но особую сложность для удаления железа (обезжелезивания) представляет соединения железа с органическими соединениями. Эта вода имеет неприятный гнилостный запах, запах сероводорода (тухлых яиц). Ухудшаются вкусовые свойства воды, у неё появляется не приятный металлический привкус. При концентрации железа в воде уже более 1 мг/литр на поверхностях ванны, раковины и унитаза можно наблюдать ржавые подтеки, а при стирке белье желтеет. После купания в такой воде на коже может появиться раздражение, зуд, шелушение и даже покраснение. Железо в этих соединениях, не усваивается организмом человека и может привести к расстройству и даже, при долгом потреблении, к тяжёлым заболеваниям желудочно-кишечного тракта. Но если всю сантехнику можно заменить, то здоровье, как говорят - не купишь.

Количество частных домовладений не имеющих централизованного водоснабжения - достаточно большое, в связи с чем проблема водоподготовки является очень актуальной. И многие наши жители сталкивались с этой проблемой.

В меньшей степени, этим обеспокоены жители городских квартир, потому что вода, попадая к ним в краны, проходит обезжелезивание и очистку на водозаборах. Однако, для питьевой воды необходима её дополнительная очистка системой обратного осмоса. Большой выбор систем обратного осмоса и другого фильтровального оборудования для воды представлена в каталоге на сайте www.gobest.by .

Данной проблемой специалисты компании «Гобест» занимаются уже более 20 лет. Богатый опыт, накопленный за годы работы, позволяют нам рекомендовать только самые эффективные и экономичные способы очистки воды, ориентированные на качество воды в каждом конкретном случае.

- Мы давно искали компанию-партнера, в тесном сотрудничестве с которой, мы смогли бы принести что-то новое на рынок водоочистки Беларуси, - рассказывает к.т.н. Константин Аркадьевич Зинов, директор компании «Гобест». - Одной из новейших технологий, результаты которой нас впечатлили, явилась технология ионного обезжелезивания «Aqua Mix Ion» от компании «Krausen». Эта технология была протестирована в условиях нашей лаборатории. Опытные образцы были установлены у нескольких наших клиентов в Брестском, Жабинковском и Кобринском районах, имевших воду с весьма «сложным химическим анализом». И во всех случаях мы имели исключительно положительные результаты. И теперь мы с уверенностью можем рекомендовать фильтры «Aqua Mix Ion» не только в частных домах и коттеджах, но и на промышленных предприятиях. «AQUA MIX ION» – это новейшая эффективная экономичная инновационная технология безреагентного обезжелезивания, основанной на ионном окислении металлов в воде Ещё одной уникальной особенностью технологии является способность удалять из воды токсичные тяжёлые металлы: Mn, Cu, Cd, Co, Ni, Hg, Ba,Pb, Zn, H 2 S и части солей жёсткости (около 20-35%%). При этом не используются реагенты, фильтр работает автономно сразу после установки и настройки. Фильтры по технологии «AQUA MIX ION» имеют очень низкое энергопотребление. В соответствии с настройками оно обычно составляет от 3 до 5 кВт в год. Это стоит менее 2,5 рублей в год.

И самое главное - стоимость фильтра «AQUA MIX ION» и его технического обслуживания, эксплуатационные расходы меньше, по сравнению с другим оборудованием по обезжелезиванию воды, присутствующим на рынке

«Aqua Mix Ion» экологичен, т.к. не загрязняет окружающую среду химическими реагентами. «Aqua Mix Ion» очень экономично использует воду для промывки фильтра за счет использования специальной, облегченной, но при этом весьма эффективной засыпки.

И самое главное, любой фильтр стоящий у наших потребителей может быть легко модернизирован до технологии «Aqua Mix Ion», без покупки всего дорогостоящего оборудования. При этом Вы избавитесь от регулярных затрат на реагенты.

Линейка фильтров «Aqua Mix Ion» весьма широкая. Ознакомится с ней и другими видами бытового и промышленного фильтровального оборудования для воды можно на сайте www.gobest.by . Подобрать необходимое оборудование помогут специалисты нашей компании по телефонам:

+375 29 772 79 84 – инженерный отдел

+375 29 828 94 78 – отдел продаж, либо в офисе ОДО «Гобест» по адресу: г. Брест, ул. Карьерная 16/2.



