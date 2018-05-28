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​«Чупакабра», нападавшая на животных в Калинковичском районе, оказалась дикой собакой

29.05.2018 08:59 — Разное | ОНТ  
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Неизвестное животное нападало ночью на домашнюю живность жителей деревни Новая Антоновка в Калиновичском районе и зверски расправлялось с ней. Местные прозвали его «Чупакаброй».

Как сообщает газета «Калінкавіцкія навіны», в апреле «Чупакабра» вытащила из клеток, разорвала и выгрызла внутренности у двух кроликов. 24 мая зверь расправился ещё с 19 кроликами.

Хозяева после визита ночного гостя находили утром лишь останки своих домашних животных, на которые было жутко смотреть. Испуганные люди обратились за помощью к старшему егерю Калинковичского лесхоза Виталию Садовскому. Он-то и поймал «Чупакабру». Оказалось, что это одичавшая собака.

Охотник рассказал, что выследил зверя у карьера. Почуяв опасность, пёс пытался скрыться в лесу, но егерь остановил его выстрелом. Охотник рассказал, что собака была не совсем обычной, очень крупной, внешне была очень похожа на шакала, вероятно, она одичала, плюс ко всему у неё был сильно развит охотничий инстинкт.

 
 
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Неизвестное животное нападало ночью на домашнюю живность жителей деревни Новая Антоновка в Калиновичском районе и зверски расправлялось с ней.
 
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