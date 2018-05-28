Более десяти лесных пожаров произошло за неделю в Беларуси

Горячий во всех смыслах сезон сейчас у сотрудников лесного хозяйства. Тёплая и засушливая погода осложнила пожароопасную ситуацию в лесах. Только за неделю – более десятка пожаров!

Обстановка накаляется с приходом выходных. Зачастую, отмечают специалисты, возгорания происходят именно по вине человека. Во многих регионах (в Витебской области и на юге страны) посещение лесов уже под запретом. Лесная охрана перешла на усиленный режим работы. Более 13 тысяч человек отслеживают ситуацию круглосуточно. Оперативно обнаружить очаг возгорания помогают системы видеонаблюдения, квадрокоптеры и спутники.