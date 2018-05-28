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Как есть вкусно без удара по организму: готовим холостяцкий ЗОЖ-бургер (с аудиоинструкцией)
Иногда кажется, что отойти от простых и понятных домашних блюд сложно: нужны и продукты странные, и времени много. Мы уверены: сделать вкусное и при этом не вредное для здоровья блюдо сможет даже закоренелый холостяк. Вместе с
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Вместе с TEOS мы начинаем знакомиться с семьей, которая покажет, как использовать греческий йогурт в составе известных блюд. В этом выпуске - бургер с салатом....
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