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Как есть вкусно без удара по организму: готовим холостяцкий ЗОЖ-бургер (с аудиоинструкцией)

29.05.2018 09:00 — Разное | Tut.by  
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Иногда кажется, что отойти от простых и понятных домашних блюд сложно: нужны и продукты странные, и времени много. Мы уверены: сделать вкусное и при этом не вредное для здоровья блюдо сможет даже закоренелый холостяк. Вместе с TEOS мы начинаем знакомиться с выдуманной (но неотличимой от реальной!) семьей, которая покажет, как использовать греческий йогурт не только в «чистом» виде, но и в составе известных блюд. В первом выпуске мы сделаем… бургер с салатом. И главное — только из ЗОЖ-еды, нашедшейся в холодильнике.

«Голосом» ролика стал Руслан Габидуллин из студии «Кубик в кубе». Обязательно включите звук!

Партнер проекта:

TEOS — 100% натуральный греческий йогурт с восхитительной сливочной нотой, содержащий в 2 раза больше белка, чем классические йогурты. Его состав идеален: только свежее молоко и закваска. TEOS — идеальный перекус для Вас.

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Вместе с TEOS мы начинаем знакомиться с семьей, которая покажет, как использовать греческий йогурт в составе известных блюд. В этом выпуске - бургер с салатом....
 
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