Более двух тысяч человек эвакуировали из-за лесных пожаров в Канаде

В Канаде лесные пожары привели к массовой эвакуации. Более двух тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома и спасаться бегством.

Из опасных районов людей эвакуируют военными самолётами. Борьбу с пожарами ведут спасатели и военные, задействована авиация и тяжёлая спецтехника. Работу осложняет засушливая погода и сильный ветер. На сегодня огнём охвачено более 25 тысяч гектаров леса по всей стране.