|
Более двух тысяч человек эвакуировали из-за лесных пожаров в Канаде
В Канаде лесные пожары привели к массовой эвакуации. Более двух тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома и спасаться бегством.
Из опасных районов людей эвакуируют военными самолётами. Борьбу с пожарами ведут спасатели и военные, задействована авиация и тяжёлая спецтехника. Работу осложняет засушливая погода и сильный ветер. На сегодня огнём охвачено более 25 тысяч гектаров леса по всей стране.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Канаде лесные пожары привели к массовой эвакуации. Более двух тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома и спасаться бегством.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)