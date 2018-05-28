Сборной Нигерии на ЧМ-2018 запретили общаться с русскими девушками. Всем, кроме капитана

На чемпионатах мира традиционно обсуждают запрет на секс: какой-то тренер всегда против близости с девушками из-за возможного влияния на концентрацию. На ЧМ-2014 секс запрещали в сборных Коста-Рики (на групповом этапе), Мексики, Чили и Боснии и Герцеговины. В России нечто среднее будет у сборной Нигерии.



Оби Микел и его русская жена Фото: instagram.com/olga_allegra

Главный тренер нигерийцев Гернот Рор сказал:

— Семьи и жены могут навещать игроков. У каждого будет своя комната, так что близкие могут приходить в те дни, когда мы не готовимся к матчам, и не в дни матчей. Но я не разрешу парням приводить русских девушек. Нет, нет, нет. Только нашему капитану Микелу можно привести русскую жену.

У бывшего полузащитника «Челси» Джона Оби Микела, который уже полтора года играет в Китае (зарплата — чуть больше 7 миллионов фунтов за сезон), действительно русская жена — Ольга Дьяченко. Они познакомились в 2013 году в Лондоне.

— Джон был соседом моих родителей. Это не какая-то магическая история любви, потому что мы были соседями целых 5 лет, но ни разу не виделись. И вот однажды познакомились, стали друзьями, а потом влюбились друг в друга, — рассказывала Дьяченко.

Из-за Ольги Оби Микел шутил по поводу выхода на ЧМ:

— Моя жена русская, в России у нас много родственников и друзей. Все ждут, что Нигерия выйдет на ЧМ. Думаю, они убьют меня, если мы не выйдем на чемпионат мира и сорвем все планы.

Все получилось: Нигерия сыграет с Хорватией (Калининград), Исландией (Волгоград) и Аргентиной (Санкт-Петербург).