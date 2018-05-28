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Mercedes раскрыл характеристики электрического Sprinter

29.05.2018 09:08 — Разное | Tut.by  
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Новое поколение фургона Mercedes Sprinter было представлено в феврале текущего года, но тогда немцы раскрыли информацию по дизельным двигателям для обычных версий. Кроме них в гамме нового Sprinter будет модификация на электротяге, характеристики которой накануне были озвучены пресс-службой Daimler.


Двигатель на eSprinter развивает 80 кВт и 300 Нм крутящего момента. Емкость батарей — 41 кВтч и 55 кВтч. В первом случае заявленный пробег на одной зарядке составляет 115 км — при этом, если верить производителю, речь идет о движении с полной нагрузкой (максимальная разрешенная масса eSprinter — 3500 кг, а объем грузового отсека — 10,5 м3) и в холодную погоду (то есть когда работает обогреватель салона).


У eSprinter с более емкой батареей дальность хода по паспорту равна 150 км, но грузоподъемность при этом меньше — 900 кг против 1040 кг у базового варианта. Для увеличения проходимой на одной зарядке дистанции фургон оснастили ограничителем скорости, срабатывающим при 80 км/ч (при необходимости электронный «ошейник» можно сдвинуть до 120 км/ч). От терминала быстрой зарядки 80% запаса батареи можно восполнить за 45 минут. Вслед за eVito электрический Sprinter стал второй легкой коммерческой моделью в гамме Mercedes, переведенной на электротягу. Продажи eSprinter начнутся в 2019 году, в скором времени ожидается также электрификация «каблучка» Citan.

 
 
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Коммерческий фургон Mercedes Sprinter получил электрическую версию. Автомобиль может проехать от 115 до 150 км на одном заряде при полной нагрузке.
 
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