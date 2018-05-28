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В Минске начал работу Белорусский промышленный форум

29.05.2018 09:19 — Разное | Ежедневник  
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Во вторник, 29 мая, в Минске начал работу Белорусский промышленный форум, в рамках которого пройдет более 50 мероприятий.

Основнцым событием форума станет XXI Международная специализированная выставка "ТехИнноПром", на которой особое внимание будет уделено цифровой трансформации экономики. Это видно даже и названий разделов: "Аддитивные технологии, 3D принтеры", "Авиакосмические технологии", "Технологии виртуальной реальности, искусственный интеллект", "Робототехника. Промышленные роботизированные манипуляторы. Автомобили-роботы, беспилотные транспортные средства". Широко будут представлены темы "Цифровая трансформация промышленного сектора экономики, бизнеса и общества", "Развитие интернета вещей (IoT)" и "Облачные сервисы".

Также традиционно на выставке будут представлены все последние промышленные достижения Беларуси.

В выставке принимают участие компании из Китая, Украины и Швеции.

 
Теги: Минск
 
 
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Во вторник, 29 мая, в Минске начал работу Белорусский промышленный форум, в рамках которого пройдет более 50 мероприятий.
 
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