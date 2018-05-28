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Британские медики объяснили чудесное выздоровление Скрипалей

29.05.2018 09:16 — Разное | Ежедневник  
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Британские медики объяснили чудесное выздоровление Скрипалей

Медики из больницы Солсбери, где проходили лечение Сергей и Юлия Скрипаль, поделились воспоминаниями о своих пациентах. По признанию врачей, они не верили, что Скрипали выживут, а успех лечения объясняют целым набором факторов.

Врачи больницы в Солсбери, где после отравления проходили лечение бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, стали гостями программы Newsnight на Би-би-си, которая выйдет в эфир 29 мая. Выдержки из интервью в ночь на 29 мая опубликованы на странице программы в Twitter, пишет РБК.

«Я думаю, что значительная часть улучшений и успеха в лечении этих людей связана с очень хорошей базовой интенсивной терапией генерическими препаратами, отличной коллективной работой врачей, фантастической заботой и преданностью наших медсестер», - заявил заведующий отделением интенсивной терапии Дункан Мюррей.

«И я полагаю, что поддержали и внесли свой немалый вклад очень хорошо информированные международные эксперты - некоторые из них, к счастью, оказались прямо у нас на пороге, в том числе из «Портон-Дауна» (тренировочный центр по защите от химической, биологической, радиологической и ядерной опасности близ Солсбери. - РБК)», - добавил он.

Врач отделения интенсивной терапии Стивен Джукс, который также занимался лечением Скрипалей, в свою очередь, признался, что не верил в выздоровление, когда узнал, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом.

«Когда мы впервые осознали, что это нервно-паралитическое вещество, то ожидали, что они не выживут. Мы попробовали все методы лечения и оказали самую лучшую клиническую помощь, но были все признаки, что они не выживут», - сказал Джукс.

Главврач больницы в Солсбери Кристин Бланшард, в свою очередь, заметила, что после этого случая теперь есть мировой опыт лечения от отравления «Новичком». На вопрос о долгосрочном прогнозе в отношении Скрипалей она ответила: «Говоря по-честному, мы не знаем». «Можно с уверенностью сказать, что мы учимся», - сказала она.

 
 
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Медики из больницы Солсбери, где проходили лечение Сергей и Юлия Скрипаль, поделились воспоминаниями о своих пациентах. По признанию врачей, они не верили, что...
 
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