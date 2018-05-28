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Как Лукашенко угощал Ван Цишаня

29.05.2018 09:08 — Разное | БДГ  
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Александр Лукашенко принял и щедро угостил зампредседателя КНР Ван Цишаня.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства 28 мая.

Сообщается, что заместитель руководителя Китайской Народной Республики находится в Беларуси с официальным визитом 27-29 мая. Он уже побывал в белорусско-китайском индустриальном парке «Великий камень» и встретился с премьером республики Андреем Кобяковым.

Белорусский президент пригласил Ван Цишаня в свою загородную резиденцию, угостил уникальной водой из местного родника. Затем в чайном домике собеседники «за китайским чаем с белорусским вареньем обсудили ситуацию в мире и международные отношения».

За ужином в резиденции гостю были предложены драники, белорусские пельмени и утка. «А на десерт Александр Лукашенко угостил высокого гостя своим фирменным блюдом — творожными батончиками с мороженым и клубникой», — сообщают в пресс-службе.

Отмечается, что выбор блюд сделали по китайской традиции, но с белорусским колоритом. Например, вместо известных в Китае пельменей из рисовой муки приготовили белорусские из пшеничной, а вместо утки по-пекински на ужине у президента подавали утку с потрошками.

Пресс-служба отмечает, что в загородной резиденции Лукашенко «принимает только самых уважаемых и близкий гостей».

 
 
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Александр Лукашенко принял и щедро угостил зампредседателя КНР Ван Цишаня.
 
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