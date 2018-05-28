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Филиппа Киркорова обворовали на гастролях на 11 тысяч долларов
Известный российский поп-певец Филипп Киркоров лишился на гастролях восьми своих костюмов стоимостью примерно 11 тысяч долларов.
Инцидент произошёл в российском городе Павлово. Неизвестные похитили из трейлера артиста восемь концертных костюмов.
Кроме того, что гардероб дорогой, он также предназначался для новой концертной программы звезды «Я+R. Второе Я», которую Киркоров намерен представить 25 декабря. Пока же исполнитель активно репетирует своё новое шоу.
Тем временем представители артиста уже обратились с заявлением в полицию. Кражу расследуют местные полицейские.
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Известный российский поп-певец Филипп Киркоров лишился на гастролях восьми своих костюмов стоимостью примерно 11 тысяч долларов.
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