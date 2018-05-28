Соляная пыль накрыла города в Туркменистане и Узбекистане

Белая пыль неизвестного происхождения накрыла города в Туркменистане и Узбекистане. Местные жители бьют тревогу!

Видимость на дорогах упала до нуля. Побелели улицы и дома. Едкая пыль проникает в квартиры и автомобили. В больницы стали массово обращаться люди с жалобами на проблемы с дыханием. Лишь спустя время выяснилось – виной всему соль с Аральского моря. Поднялся сильный ветер и началась настоящая соляная буря.