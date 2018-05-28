|
«Горячая линия » КГК
29.05.2018 — Разное | Народны голас
>
Комитет государственного контроля Гомельской области 5 июня 2018 года, с 11.00 до 12.30, проведет «горячую линию» с жителями Гомельской области по вопросу несвоевременной выплаты заработной платы.
Телефон «горячей линии» — 8-0232-23-83-87.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
> Комитет государственного контроля Гомельской области 5 июня 2018 года, с 11.00 до 12.30, проведет «горячую линию» с жителями Гомельской области по вопросу...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)