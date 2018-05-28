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Могилевский суд отправил психически больного парня на принудительное лечение после 6 месяцев в СИЗО

29.05.2018 09:06 — Разное | Партизан  
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Такое решение 28 мая вынес Могилевский областной суд 25-летнему Александру, который имеет психическое заболевание и признан лицом, которое не может отвечать за свои поступки.

Ему инкриминировали разжигание расовой, национальной, религиозной вражды, а также хулиганство.

Судья Ирина Теплова решила, что до вступления ее решения в силу Александр останется под стражей. Действия обвиняемого судья назвала «общественно опасными», сообщает «Радыё Свабода». На ее взгляд, они подпадают под санкции ч.1 ст. 130 УК (Разжигание расовой, национальной или религиозной вражды) и ст. 339 УК (Хулиганство).


Напомним, по материалам дела, студент могилевского филиала Белорусского института правоведения ударил ногой по дверям аудитории. Те резко открылись, ударив двух девушек. Студентки написали докладную в администрацию БИПа. Вызвали милицию, составили протокол за хулиганство.

Обвинение в разжигании расовой, национальной или религиозной вражды же основывается на анализе публикаций на странице социальной сети «ВКонтакте» Александра. Их посчитали «экстремистскими, пропагандирующими радикальные формы ислама и насильственные действия в отношении представителей различных групп, разделенных по разным признакам». Но в процессе создавалось впечатление, что Александр делал репост изображений и надписей из различных пабликов в хаотическом порядке: среди них встречаются и те, что критикуют, и те, что пропагандируют идеологию и ценности одних и тех же государств, религий, этнических групп.

9 февраля судебно-психиатрическая экспертиза постановила: Александр Е. во время совершения преступлений был в состоянии беспамятства. Это, однако, не повлияло на меру пресечения: полгода он пробыл в СИЗО.

Родители содержание сына в тюрьме называли «антигуманным, бесчеловечным и с юридической точки зрения необоснованным». Они настаивали: тюрьма ухудшит состояние психического здоровья сына. Полгода родители не видели сына, так как им не давали разрешения на свидание.

«Сейчас мы ждем, чтобы Александра скорее перевели из тюрьмы в психиатрическую больницу. Надеемся, что это произойдет ранее, чем через десять суток», — прокомментировал решение суда отец заключенного.


 
 
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Такое решение 28 мая вынес Могилевский областной суд 25-летнему Александру, который имеет психическое заболевание и признан лицом, которое не может отвечать за свои...
 
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