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Устами младенцев: Билл Гейтс и Владимир Путин – самые успешные люди, согласно белорусским подросткам

29.05.2018 08:59 — Разное | Партизан  
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Рекламное агентство VONDEL / HEPTA попыталось сделать «портрет» белорусского поколения Z (1995 – 2005 годов рождения).


В исследовании (опросе) приняли участие 860 человек из Минска, областных центров и городов с населением более 50 000 человек (354 респондента участвовали в онлайн опросе).

Одним из наиболее интересных результатов исследования стал ТОП-10 «успешных» публичных лиц, согласно 15-16-летним подросткам.

В списке нашлось место только для одного белоруса – Дарьи Домрачевой. Посмотрите, кого считают успешными молодые белорусы, сообщает Белсат.


 
Теги: Минск
 
 
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Рекламное агентство VONDEL / HEPTA попыталось сделать «портрет» белорусского поколения Z (1995 – 2005 годов рождения).
 
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