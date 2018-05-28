Самые прибыльные и убыточные предприятия Беларуси за 3 месяца 2018 года

Чистый убыток предприятий этого региона за январь—март составил 13,6 млн BYN.

В районе работает Жабинковский сахарный завод, которому тяжело бороться с дешевым импортным сахаром. Убытки убыточных предприятий Жабинковского района в 1-м квартале были равны 16,7 млн BYN. Размер убытков по отношению к 2017 году вырос аж в 99 раз.





В Витебской области колоссальные убытки несут предприятия Новополоцка — 102,8 млн BYN. В Новополоцке работает один из двух НПЗ Беларуси — Нафтан. Нафтан принадлежит государству и помимо убыточных отгрузок бензина и дизтоплива на внутренний рынок дотирует сырьем по спецценам предприятия нефтехимии. Убытки убыточных предприятий Новополоцка в 1-м квартале сложились на сумму 115,7 млн BYN. Поэтому Нафтан смело можно называть самой убыточной компанией страны в январе—марте.





В Гомельской области единственный регион, сработавший в убыток в январе—марте, — это Гомельский район (51,1 млн BYN). Убытки убыточных компаний Гомельского района составили 58,2 млн BYN и увеличились к 2017 году в 23 раза. Реклама 15 Если верить Россельхознадзору, в районе бушует африканская чума свиней. Точно сказать о наличии АЧС нельзя, так как власти после гомельского казуса засекретили данные о поголовье свиней в регионах. Ни шатко ни валко дела идут в прежде суперприбыльном Мозырском районе. Если в январе—марте 2017 года регион получил чистую прибыль в 90,8 млн BYN, то за 3 месяца 2018-го — только 2,6 млн BYN. Убытки убыточных предприятий района составили за 1-й квартал 31 млн BYN и выросли к 2017 году в 9 раз. На территории Мозырского района функционирует гигант нефтепереработки — Мозырский НПЗ. Завод имеет проблемы, сходные с проблемами Нафтана. Правда, убытки мозырского предприятия меньше — нет отгрузок сырья для нефтехимии с потерями для НПЗ. В Светлогорском районе кое-как запустили обновленный Светлогорский ЦКК. Вместо убытков на 8,1 млн BYN в 2017 году регион получил 13,5 млн BYN прибыли в 2018-м.





В Гродненской области самым проблемным районом с точки зрения финансов является Волковысский. Убытки предприятий региона за 3 месяца 2018 года составили 10,7 млн BYN, в том числе убыточных компаний — 21,6 млн BYN. В районе расположено предприятие по производству цемента — Красносельскстройматериалы. Хорошо видны потери Гродненского района. Здесь убытки убыточных организаций сложились в объеме 12,7 млн BYN (рост в 7 раз к 2017 году). В регионе находится Скидельский сахарный комбинат. Взрывной рост прибыли в январе—марте 2018 года показал Островецкий район — в 44 раза до 54,2 млн BYN. Параллельно бурный рост прибыли отмечался в стройсекторе Гродненской области — в 346 раз до 53,9 млн BYN. В Островецком районе возводится Белорусская АЭС. Отсюда следует, что большие прибыли принадлежат строительным организациям, которые строят станцию.





В Минской области лидером по прибыли выступает Солигорский район — 99,8 млн BYN. В этом регионе расположены шахты Беларуськалия. В 29 раз выросла прибыль организаций Жодино — до 63,4 млн BYN. Отлично себя чувствует БЕЛАЗ. Продукцию жодинского завода с руками отрывают по всему миру. На другом полюсе находятся Несвижский и Слуцкий районы. В первом убытки организаций за 3 месяца 2018 года составили 10,4 млн BYN, во втором — 9,8 млн BYN. Убытки убыточных компаний Несвижского района достигли 23,1 млн BYN, Слуцкого — 14,6 млн BYN. В Несвижском районе работает Городейский сахарный комбинат, в Слуцком — Слуцкий сахарорафинадный комбинат.





В Могилевской области первое место по убыткам в 1-м квартале занял Бобруйск (19,9 млн BYN). Валообразующее предприятие города — Белшина. Белшина перешла на международные стандарты финансовой отчетности и аккуратно отражает убытки от инвестиционной и финансовой деятельности. По словам председателя концерна «Белнефтехим» Игоря Ляшенко, Белшине срочно нужна реструктуризация кредитов и пополнение оборотных средств. Еще 2 района с большими убытками — Костюковичский (7,5 млн BYN) и Кричевский (9,5 млн BYN). В этих регионах размещаются Белорусский цементный завод и Кричевцементношифер.



В Минске убыточен гостинично-ресторанный бизнес. По этому виду деятельности убытки в 1-м квартале составили 6,2 млн BYN, из них убыточных фирм — 13,1 млн BYN. Также в столице резко упала прибыль транспортных компаний — с 962,5 до 219,8 млн BYN. За сокращение прибыли ответственна «дочка» Газпрома — Газпром трансгаз Беларусь. Вместе с тем, эта «дочка» делит с Беларуськалием первые места по чистой прибыли в масштабе всей страны. В сфере связи на территории Минска убытки в размере до 50 млн BYN терпит один из мобильных операторов Беларуси.

в худшем финансовом положении находится Жабинковский район.