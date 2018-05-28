Милиция задержала минчанина, выращивающего коноплю на своей даче

Незаконный огород развёл минчанин на даче. Вместо обычного урожая выращивал марихуану. Незадачливого наркодельца задержали в его же лаборатории.

К своему делу 30-летний агроном подошёл со всей ответственностью, средств на производство не жалел: потайная комната была оборудована системами освещения, полива, поддержания температуры и даже вентиляцией. Здесь же обнаружили кусты конопли в горшках, 200 граммов уже готовой марихуаны и приспособления для её употребления.