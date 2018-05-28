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В шотландской клинике начали лечить криптовалютную зависимость
В крупнейшей шотландской психиатрической лечебнице в Шотландии открыли программу по лечению зависимости от торговли криптовалютами,
Специалисты клиники считают, что это отклонение относится к виду игровых зависимостей, и выстраивают лечение исходя из этого. Людей привлекают высокие риски, связанные с быстрым ростом и падением криптовалют.
Среди руководителей программы есть Тони Марини, который в прошлом сам страдал от игровой и кокаиновой зависимости, после чего стал терапевтом. Процесс избавления о зависимости достаточно традиционен и включает групповую терапию, в которое пациенты делятся своими историями с «коллегами».
Издание The Next Web
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В крупнейшей шотландской психиатрической лечебнице в Шотландии открыли программу по лечению зависимости от торговли криптовалютами, сообщает Sky. Читать далее
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