В шотландской клинике начали лечить криптовалютную зависимость

В крупнейшей шотландской психиатрической лечебнице в Шотландии открыли программу по лечению зависимости от торговли криптовалютами, сообщает Sky.





Специалисты клиники считают, что это отклонение относится к виду игровых зависимостей, и выстраивают лечение исходя из этого. Людей привлекают высокие риски, связанные с быстрым ростом и падением криптовалют.

«Торговля вызывает взбуждённость и помогает отстраниться от реальности. При торговле биткоином люди делали большие состояния — но также и теряли их. Это классическая ситуация “пузыря”», — отмечает сотрудник клиники Крис Бёрн.

Среди руководителей программы есть Тони Марини, который в прошлом сам страдал от игровой и кокаиновой зависимости, после чего стал терапевтом. Процесс избавления о зависимости достаточно традиционен и включает групповую терапию, в которое пациенты делятся своими историями с «коллегами».