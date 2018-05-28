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В шотландской клинике начали лечить криптовалютную зависимость

29.05.2018 09:08 — Разное | dev.by  
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В крупнейшей шотландской психиатрической лечебнице в Шотландии открыли программу по лечению зависимости от торговли криптовалютами, сообщает Sky.

В шотландской клинике начали лечить криптовалютную зависимость

Специалисты клиники считают, что это отклонение относится к виду игровых зависимостей, и выстраивают лечение исходя из этого. Людей привлекают высокие риски, связанные с быстрым ростом и падением криптовалют.

«Торговля вызывает взбуждённость и помогает отстраниться от реальности. При торговле биткоином люди делали большие состояния — но также и теряли их. Это классическая ситуация “пузыря”», — отмечает сотрудник клиники Крис Бёрн.

Среди руководителей программы есть Тони Марини, который в прошлом сам страдал от игровой и кокаиновой зависимости, после чего стал терапевтом. Процесс избавления о зависимости достаточно традиционен и включает групповую терапию, в которое пациенты делятся своими историями с «коллегами».

Издание The Next Web опросило несколько криптовалютных трейдеров — и ни один из них не считает, что описанная проблема действительно существует. «Не думаю, что кто-то действительно зависим от торговли “криптой”, только если он очень богат», — считает один из них.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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В крупнейшей шотландской психиатрической лечебнице в Шотландии открыли программу по лечению зависимости от торговли криптовалютами, сообщает Sky. Читать далее
 
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