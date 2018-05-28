Как минские инженеры разрабатывают программы для тестирования Volkswagen, BMW, Porsche и не только

«Прикладные системы» — одна из компаний-старожилов белорусской ИТ-отрасли. Спустя два десятка лет её основными заказчиками остаются немцы и австрийцы, и белорусы замечают, что постепенно «онемечиваются». dev.by узнал, как минские инженеры разрабатывают программы, которые применяют в тестировании автомобилей Volkswagen, BMW, Daimler, General Motors, Porsche.





Как всё начиналось: войны с вахтёрами и недоверие таможенников

«Прикладные системы» в 1997 году основала группа инженеров, работавших в одном коллективе. У них был опыт в создании индустриального ПО, и они решили применить эти навыки в автопроме.

— Ещё в самом начале пути мы знали, что будем заниматься разработкой инструментов на стыке софта и железа, — рассказывает директор компании Сергей Усович. — По образованию я конструктор электроники, какое-то время занимался embedded-разработкой, а потом постепенно перешёл к системам более высокого уровня. Когда появился заказчик, готовый рискнуть и поработать с неизвестной тогда Беларусью, мы с энтузиазмом взялись за дело.

Немецкому клиенту белорусы разработали SCADA-конструктор для построения тестовых и измерительных систем в автопроме. Эта программа стала ключевым звеном портфеля заказчика: «На базе нашего Автоматора клиент построил более 100 проектов. Многие из них до сих пор работают, только периодически нас просят перенести их на новую Windows».

По словам директора компании, найти специалистов в 90-ые было несложно — «дал объявление в газету — и кандидаты быстро находились».

— В Беларуси периодически возникают проблемы на рынке труда, а нам удаётся сохранять сильный кадровый состав. Нашим инженерам не интересно программировать сферического коня в вакууме, что-то абстрактное. Им хочется решать конкретные прикладные задачи, чувствовать сопричастность к большому делу.





Вспоминая первые годы работы, руководитель «Прикладных систем» говорит: они были «весёлыми и дикими одновременно».

— Компьютеры, разобранные по частям, покупали в Германии. Таможенники с подозрением смотрели на нас, а мы из каждой поездки что-то везли: платы, контроллеры. Помещение снимали в Академии наук, где постоянно воевали с вахтёрами: они не любили программистов, работающих допоздна, — вспоминает основатель компании.

Сегодня выхлоп у многих машин чище, чем окружающий воздух

— Промышленное ПО — сложная область, здесь не получается быстро искать клиентов, — рассказывает Сергей Усович. — Люди, которые с нами ведут бизнес, очень консервативны, поэтому неохотно меняют подрядчиков. Исторически сложилось, что мы больше всего работаем с Германией. Наш первый заказчик до сих пор является нашим ключевым клиентом.

Когда я сравниваю бизнес-культуру нашей компании с другими, вижу, как много мы позаимствовали у немцев. Я бы сказал, что мы наполовину «онемечились». У немцев, конечно, есть вещи, над которыми мы смеёмся, но есть и чему поучиться. Известно же, что немецкая автомобильная промышленность — это мировой лидер.

Одна из основных сфер деятельности компании — тестирование токсичности выхлопных газов автомобилей.

— Мы внесли вклад в то, чтобы воздух на планете был чище, — поясняет Сергей Усович. — Если вспомнить то, что было в 90-е годы даже у нас в стране (покупали дешёвые машины и никто за выхлопами не следил), то сейчас дышится на улице намного легче. Экологические стандарты поднялись, и это привело к тому, что сегодня одна корова больше загрязняет воздух, чем пять автомобилей. А в таких регионах, как, например, Калифорния, выхлоп машины чище, чем окружающий воздух.

Белорусская компания работает с единичными тестовыми инструментами, обеспечивая их настройку, отладку и диагностику. А также с системами управления высокого уровня, управляющими сложными тестовыми стендами и контролирующими десятки инструментов и сотни измерительных каналов.









Тестирование автомобилей постоянно усложняется, уверяют собеседники. Каждый год совершенствуется экологическое законодательство, и тестовые процедуры должны ему соответствовать.

— Алгоритмы и подходы, которые мы используем, позволяют не только решать задачу здесь и сейчас, но и работать на перспективу. Наши решения имеют запас и могут выдержать дополнительные требования и стандарты. Одна из больших проблем в индустриальном мире — заставить разнообразное измерительное оборудование работать в одной системе. Это требует наличия специалистов по наладке, интеграции, коммуникации и пр., — поясняет разработчик Дмитрий Романович. — Работа таких людей — это существенные затраты для заказчика. Поэтому мы разработали унифицированный интерфейс, аналог компьютерного Plug-n-Play, который позволяет подключать оборудование к системе автоматизации без дополнительной настройки.

Другие продукты — для аэропортов, шахт, атомной станции

Первые десять лет компания интенсивно росла. Кризис 2008 года сильно ударил по автопрому, что не могло не отразиться и на поставщиках тестовых систем. Белорусы вынуждены были искать применение своих знаний в других областях.

Тестирование автомобилей остается корневым направление, но спектр решаемых задач за последние годы вырос. Например, во время подготовки Олимпиады в Сочи «Прикладные системы» помогла автоматизировать багажные линии в аэропортах. Белорусы настраивали и запускали багажные линии в «Шереметьево», «Внуково», «Домодедово», Сочи.

— Задача синхронизации конвейеров — нетривиальная (необходимо обеспечить безопасность, накопление, сортировку багажа), — рассказывает Евгений Хаджинов. — Нужно посчитать, как сбалансировать нагрузку, уметь обрабатывать нестандартные ситуации. Наша роль на этом проекте заключалась в низкоуровневом программировании логических контроллеров.

Шведскому заказчику «Прикладные системы» разработала ПО для балансировки систем отопления и кондиционирования: если в здании система отопления не сбалансирована, до 15 процентов тепловой энергии расходуется впустую.

Несколько лет назад компания начала применять свой опыт в Беларуси: разработала систему контроля подъёма ископаемых для «Беларуськалия».

— В шахтах «лифты» с рудой поднимаются по направляющим с такой же скоростью, как в Останкинской телебашне. Очень важно, чтобы эти направляющие всегда были в рабочем состоянии. Но есть проблема: на них оседает соль, они ржавеют. В общем, за ними всегда нужно следить и вовремя ремонтировать. Наше ПО помогает находить наиболее проблемные участки, что позволяет планировать процедуры обслуживания и устранять проблемы на ранних стадиях.









Для Белорусской АЭС создали систему учёта ядерного топлива, которая отвечает за полный контроль его цикла жизни: регистрацию, перемещение по станции и пр.

— Сложность системы в том, что на каждый топливный элемент необходимо хранить более 100 документов. Мы понимаем, что наша станция ещё не запущена, и никто до конца не представляет, как там будут реализованы рабочие процессы. Должно пройти несколько лет, пока они окончательно наладятся, поэтому мы предусмотрели, чтобы система была адаптивная и легко настраиваемая.

Один из вызовов, с которым столкнулись разработчики учётной системы, заключался в необходимости работать изолированно от данных АЭС.

— Представьте себе ситуацию: система даёт сбой, и нам надо её отладить. Напрямую сделать это не можем — тогда мы увидели бы секретные данные. Для решения проблемы мы создали специальное окружение для автоматического тестирования на базе заказчика и даже близко не подходим к этим данным.

Из Милана в Мюнхен на велосипедах — 700 км

— Первое, чему мы учим новобранцев — это командной ответственности. Если кто-то перегружен задачами, то другие ребята помогают ему, беря на себя часть его функций. Никого просить об этом не надо, это делается на уровне личных отношений, — поясняет Дмитрий Романович. — Твоя работа заканчивается не тогда, когда ты дописал свой код, а тогда, когда клиент сказал, что его всё устраивает. То же самое и с поддержкой клиентов. Поддержка — это работа специфическая, и её лучше дозировать. Поэтому мы распределяем нагрузку на всю команду.

Культура компании — это уровень, который мы вместе поддерживаем. Он состоит из многих аспектов, например, вести себя корректно, выглядеть опрятно. Многие ребята общаются за пределами работы, ездят на велосипедах по Европе, покоряют Альпы. В прошлом году, например, проехали на велосипедах из Милана в Мюнхен 700 км.





По части офисных плюшек у нас стандартный набор за исключением одного продукта. Однажды кто-то из сотрудников принёс на работу сало, всем понравилось, и мы решили включить его в список офисных покупок. Теперь сало в холодильнике есть всегда.

Фото: Андрей Давыдчик