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ЦБ назвал виновников обвала рубля в апреле
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Как следует из данных ЦБ, рекордная с 2015 года девальвация рубля, подбросившая курс доллара с 58 до 64 рублей, а евро с 70 до 80 рублей, стала результатом массированной распродажи российских гособлигаций зарубежными инвесторами, которые выводили капитал и скупали валюту.
9 апреля, после того как Минфин США объявил о внесении в "черный список" "Русала" Олега Дерипаски, нерезиденты вывели из российского госдолга 24,4 млрд рублей (406 млн долларов). На следующий день продажи усилились и составили 27,9 млрд рублей (442 млн долларов).
Эти значения стали "рекордными за всю историю наблюдений", констатирует ЦБ.
В последующие пять торговых сессий выход инвесторов продолжился: вплоть до 16 апреля нерезиденты продавали ОФЗ на сумму около 11 млрд рублей в день, а к 18 апреля вывели с рынка больше 100 млрд рублей.
И хотя эта сумма составляет лишь 4% от общих вложений иностранных инвесторов в ОФЗ (2,3 трлн рублей), "расширение санкций оказало значительное влияние и на валютный рынок", отмечает центробанк.
Продавая российские бумаги, нерезиденты "ожидаемо стали основными покупателями валюты на рынке "спот", сообщает ЦБ. Еще 3 млрд долларов они забрали, закрывая вложения в рубль на рынке валютных свопов.
К выкупу ОФЗ подключились системно-значимые банки, которые затем перепродали часть объемов "коллективным инвесторам", сообщает регулятор, имея в виду пенсионные и паевые фонды.
Вопрос не только в выходе из ОФЗ нерезидентов, но и в опасении инвесторов перед санкциями, говорит аналитик Forex Club Иван Марчена.
"Последний пакет санкций, стал еще и первым достаточно продуманным, с точки зрения нанесения экономике реального ущерба", - отмечает он: внесение "Русала" в черный список отрезало предприятие с 60 тысячами сотрудников от рынков сбыта и поставило его на грань дефолта.
"В дополнению к кэрри-трейду, который сам по себе тяготеет к мгновенному бегству от рисков, стоит добавить целый пласт игроков, которые срочно начали выходить из рублевых активов", - говорит Марчена.
По данным ЦБ, 9 апреля вслед за ОФЗ нерезиденты продали акций российских компаний на 19 млрд рублей, при этом основной объем продаж пришелся не на бумаги компаний, попавших под санкции, а на "голубые фишки".
К концу месяца эти инвестиции были частично восстановлены (на 12 млрд рублей), однако уже в мае, по данным EPFR, - полностью ликвидированы.
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Банк России впервые опубликовал детальный отчет о событиях на российском финансовом рынке в апреле.
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