"В изоляторе за марихуану сидят скульпторы, музыканты, бизнесмены"



Передачи для обвиняемых в СИЗО № 1 начинают принимать с 9 утра

«Одна встреча сына с адвокатом в СИЗО стоит 350 рублей. Последняя продлилась 10 минут»

У стен Володарки многие женщины успели подружиться

Что можно передавать в СИЗО № 1?

Все продукты должны быть запакованы в отдельный прозрачный пакет

«Что говорить, это старая тюрьма»

Все продукты нужно указать в специальном списке. Без него передачу не примут

«Как только муж освободится, навсегда уедем из Беларуси»

«Ничего не осталось… Ни денег, ни здоровья»