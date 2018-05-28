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За ложные доносы в Минской области возбуждено около 30 уголовных дел

29.05.2018 08:57 — Разное | UDF  
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За ложное донесение о краже документов ближайшие пять лет жительница Любани может провести в тюрьме.

В УСК по Минской области сообщили, что 53-летняя жительница Любани обратилась в милицию, заявив, что на одном из столичных рынков у нее порезали сумку и похитили вещи и документы.

Позже выяснилось, что женщина выдумала факт хищения – ее сумка не имела каких-либо повреждений.

Выяснилось, что гражданка таким образом намеревалась восстановить потерянные документы, не оплачивая штраф.

Еще один случай ложного доноса зафиксирован в Логойском районе. Там местный житель обратился в правоохранительные органы с заявлением об угоне автомобиля.

Мужчина надеялся, что сможет избежать ответственности за передачу управления авто лицу, находящемуся в состоянии алкогольного опьянения и не имеющего водительского удостоверения.

С начала 2018 года в суд было отправлено около 30 уголовных дел по фактам ложных доносов, зафиксированных в Минской области, – отмечают правоохранители.

 
 
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За ложное донесение о краже документов ближайшие пять лет жительница Любани может провести в тюрьме.
 
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