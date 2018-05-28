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Белорусско-российские отношения развиваются поступательно и последовательно Макей
Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявляет о поступательном развитии белорусско-российских отношений.
"С нашей точки зрения, есть четкое понимание того, что наши отношения развиваются поступательно и последовательно", - сказал В.Макей на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым во вторник в Минске.
Министр отметил, что активно развивается торгово-экономическое взаимодействие.
По словам главы МИД, планы, намеченные внешнеполитическими ведомствами двух стран выполняются. В частности, на сегодня запланировано подписание соглашения о взаимном признании виз на время проведения спортивных мероприятий.
Как констатировал В.Макей, текущая встреча даст возможность сторонам обсудить текущие отношения, ситуацию в регионе и мире.
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Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявляет о поступательном развитии белорусско-российских отношений. "С нашей точки зрения, есть четкое понимание...
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