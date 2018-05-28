ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Экспорт часов из Швейцарии в апреле подскочил рекордными темпами за пять лет

29.05.2018 09:24 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Экспорт часов из Швейцарии в апреле 2018 года увеличился на 13,8% в годовом выражении и составил 1,756 млрд швейцарских франков ($1,77 млрд), свидетельствуют данные Федерации швейцарской часовой промышленности.

Рост показателя фиксируется двенадцатый месяц подряд, при этом динамика стала лучшей с июля 2012 года.

Поставки часов в апреле выросли практически на все основные рынки сбыта, кроме Великобритании, где зафиксировано снижение на 14,7%, до 93,8 млн франков.

Экспорт в Гонконг взлетел на 43,4% в годовом выражении, до 259,5 млн франков, в США - на 12,8%, до 175,7 млн франков. Поставки в Китай увеличились на 9,1%, до 138,8 млн франков, в Японию - на 9,1%, до 112,9 млн франков, в Германию - на 12,8%, до 101,1 млн франков.

Поставки швейцарских часов в Россию в прошлом месяце повысились на 14,8%, до 11,8 млн франков.

На долю часов приходится порядка 10% швейцарского экспорта.

В целом объем экспорта из Швейцарии в реальном выражении в апреле не изменился по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют таможенные данные. В марте снижение составило 0,1%.

Импорт сократился на 0,4% после роста на 4,2% в марте.

Профицит торгового баланса страны в прошлом месяце составил 2,29 млрд франков по сравнению с 1,69 млрд франков месяцем ранее.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Экспорт часов из Швейцарии в апреле 2018 года увеличился на 13,8% в годовом выражении и составил 1,756 млрд швейцарских франков ($1,77 млрд), свидетельствуют данные...
 
Новости дня
Новости разные
 
Тест-драйв Volkswagen Teramont. Самый большой, но не самый дорогой. Разбираемся, где сэкономили
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.05.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
29.05.2018
Mir24.TV Belarus
Варяг-пресс
Герой працы
Новости Ветки
Народны голас
Новости Волковыска
Заря над Неманам
Светлы шлях
Инфа-Курьер
Прамень
Радзiма
Савецкая вёска
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика