Лондонские уличные музыканты начнут собирать пожертвования с помощью бесконтактных платежей

Власти Лондона в партнерстве со шведской компанией iZettle запустили программу, позволяющую уличным музыкантам принимать пожертвования с помощью бесконтактных платежей, сообщает BBC.





"Теперь еще больше жителей Лондона смогут помочь талантливым уличным артистам, - заявил мэр Лондона Садик Хан. - Чтобы сохранить статус мировой столицы музыки, нам жизненно необходимо поддерживать будущих звезд".

Благодаря нововведению музыканты смогут подключить к своим мобильным устройствам компактные терминалы, настроенные на списание фиксированной суммы посредством бесконтактных платежей с карт или смартфонов.

В тестировании новой системы приняла участие профессиональная уличная певица Шарлотта Кэпмбелл. Прохожие могли пожертвовать ей 2 фунта ($2,7), и она отметила значительный рост своего заработка.

Как говорится в сообщении организации уличных музыкантов Busk in London, разработавшей системы вместе с iZettle, в ближайшие месяцы возможность собирать пожертвования таким способом появится у артистов во всех районах Лондона.

Компания iZettle была основана в Стокгольме в 2010 году, поначалу она занималась продажей платежных терминалов, а затем запустила собственную платформу для онлайн-торговли. В середине мая iZettle была приобретена платежным сервисом PayPal за $2,2 млрд, сделка стала крупнейшей в истории PayPal.