ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лавров обсудит в Минске российско-белорусское взаимодействие

29.05.2018 09:09 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Глава МИД РФ Сергей Лавров во вторник нанесет визит Минск, где проведет переговоры с президентом Беларуси Александром Лукашенко и главой МИД Владимиром Макеем.

"29 мая министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров посетит Минск с рабочим визитом. Запланированы его переговоры с министром иностранных дел Беларуси Владимиром Макеем и встреча с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко. Сергей Лавров выступит также в Академии управления при Президенте Республики Беларусь", - сообщили в департаменте информации и печати МИД РФ.

"Повестка дня переговоров включает в себя широкий спектр вопросов двустороннего взаимодействия, прежде всего, в контексте реализации Программы согласованных действий в области внешней политики государств-участников Договора о создании Союзного государства на 2018-2019 годы", - отметили в российском внешнеполитическом ведомстве.

"Особое внимание будет уделено проблематике обеспечения равных прав граждан России и Беларуси, формированию единого миграционного пространства, расширению договорно-правовой базы российско-белорусских отношений", - добавили на Смоленской площади.

"Стороны обменяются мнениями по развитию сотрудничества в рамках Союзного государства, ЕАЭС, ОДКБ и СНГ, координации усилий в ООН, ОБСЕ и других международных форматах. Главы внешнеполитических ведомств обсудят глобальные и региональные проблемы, представляющие взаимный интерес", - говорится в сообщении. 

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Глава МИД РФ Сергей Лавров во вторник нанесет визит Минск, где проведет переговоры с президентом Беларуси Александром Лукашенко и главой МИД Владимиром Макеем.
 
Новости дня
Новости разные
 
Как Лукашенко угощал Ван Цишаня
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.05.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
29.05.2018
Mir24.TV Belarus
Варяг-пресс
Герой працы
Новости Ветки
Народны голас
Новости Волковыска
Заря над Неманам
Светлы шлях
Инфа-Курьер
Прамень
Радзiма
Савецкая вёска
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика