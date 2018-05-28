Лавров обсудит в Минске российско-белорусское взаимодействие

Глава МИД РФ Сергей Лавров во вторник нанесет визит Минск, где проведет переговоры с президентом Беларуси Александром Лукашенко и главой МИД Владимиром Макеем.

"29 мая министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров посетит Минск с рабочим визитом. Запланированы его переговоры с министром иностранных дел Беларуси Владимиром Макеем и встреча с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко. Сергей Лавров выступит также в Академии управления при Президенте Республики Беларусь", - сообщили в департаменте информации и печати МИД РФ.

"Повестка дня переговоров включает в себя широкий спектр вопросов двустороннего взаимодействия, прежде всего, в контексте реализации Программы согласованных действий в области внешней политики государств-участников Договора о создании Союзного государства на 2018-2019 годы", - отметили в российском внешнеполитическом ведомстве.

"Особое внимание будет уделено проблематике обеспечения равных прав граждан России и Беларуси, формированию единого миграционного пространства, расширению договорно-правовой базы российско-белорусских отношений", - добавили на Смоленской площади.

"Стороны обменяются мнениями по развитию сотрудничества в рамках Союзного государства, ЕАЭС, ОДКБ и СНГ, координации усилий в ООН, ОБСЕ и других международных форматах. Главы внешнеполитических ведомств обсудят глобальные и региональные проблемы, представляющие взаимный интерес", - говорится в сообщении.