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Диета, богатая морепродуктами, повышает фертильность - исследование

29.05.2018 08:47 — Разное | Интерфакс  
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Употребление рыбы и морепродуктов приближает успешное зачатие и улучшает качество спермы, свидетельствуют данные исследования, опубликованного 23 мая в Журнале клинической эндокринологии и метаболизма (Journal of Clinical Endocrinology &  Metabolism).

Диета, богатая морепродуктами, повышает фертильность - исследование

Ученые проанализировали данные Лонгитюдного исследования фертильности и окружающей среды (Longitudinal Investigation of Fertility and Environment - LIFE), в котором  в течение одного года (или же до наступления беременности) наблюдали за 501 парой, планирующей беременность.

Участники ежедневно записывали потребление морепродуктов и сексуальную активность в специальные дневники. Результаты показали, что через 12 месяцев беременность наступила у 92% пар, питавшихся морепродуктами более двух раз в неделю. Среди пар, которые употребляли меньшее количество морепродуктов, этот показатель составил 79%.

Кроме того, если оба партнера съедали восемь или более порций по 115 грамм в течение менструального цикла, частота полового акта была почти на 22% выше. Если партнеры ели морепродукты в один и тот же день, вероятность секса в паре вырастала на 39% по сравнению с парами, в которых ни один из партнеров не употреблял их.

"Одна из удивительных находок заключалась в том, что употребление рыбы мужчинами оказалось столь же важным, как и употребление женщинами", - поделилась доктор Одри Гаскинс (Audrey Gaskins), научный сотрудник Гарвардской школы общественного здравоохранения.

Употребление рыбы с высоким содержанием омега-3 жирных кислот (лосось, тунец) приводит к увеличению уровня прогестерона. Некоторые виды рыб и моллюсков также содержат цинк, улучшающий количество и подвижность сперматозоидов. Морепродукты являются важным источником белка и других питательных веществ, необходимых беременным или планирующим беременность женщинам, но озабоченность по поводу содержания в них ртути привела к тому, что некоторые женщины начали избегать употребления рыбы в пищу.

В 2017 году Управление по контролю качества продуктов и лекарств (FoodandDrugsAdministration) и Агентство по охране окружающей среды (Environmental Protection Agency) рекомендовали женщинам съедать не более трех порций рыбы в неделю. Однако, согласно информации от тех же агентств, 90% потребляемой в США рыбы характеризуется низким уровнем содержания ртути, большинство женщин при этом не ест таких хищных "ртутных" рыб, как рыба-меч или акула.

У исследователей нет полной уверенности в том, какая именно связь между потреблением морепродуктов и повышенной сексуальной активностью, но есть некоторые теории. Во-первых, морепродукты считаются афродизиаком, хотя доказательства этого отсутствуют. Во-вторых, потребление морепродуктов может быть маркером пар, проводящих приятный совместный обед или ужин с соответствующим продолжением.

В будущем доктор Гаскинс планирует исследовать, как влияет потребление морепродуктов на пары, которые проходят лечение бесплодия.

Параллельно Гарвардским университетом проводятся и другие изыскания о связи продуктов питания с увеличением шансов на зачатие. Например, фасоли (источника фолиевой кислоты, клетчатки и белка) и темного шоколада (источника аминокислоты L-аргинин, увеличивающей количество, подвижность сперматозоидов и объем спермы). Доктор Хосе Чаварро (Jose Chavarro), один из главных авторов этого исследования, отметил, что за последние 10 лет в литературе по рациону и фертильности произошел взрыв.

Хотя такие исследования часто являются спорными, однако ученые надеются, что полученные результаты смогут помочь увеличить шансы на беременность без медицинской помощи от 15 до 25% пар, неспособных к зачатию в течение года.

 

Источник: medportal.ru

 
 
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Употребление рыбы и морепродуктов приближает успешное зачатие и улучшает качество спермы, свидетельствуют данные исследования, опубликованного 23 мая в Журнале...
 
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