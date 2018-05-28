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Еще один соперник Geely Atlas: китайская FAW вывела в свет новый кроссовер Senia R9

29.05.2018 09:42 — Разное | Tut.by  
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До сих пор в гамме Senia, дочернего бренда китайского концерна FAW, был только один компактный кроссовер R7, который вышел на рынок в 2016 году, но теперь компанию ему составит старший «паркетник» R9.


Кроссовер длиной 4,5 м и шириной 1,83 м создан на основе шасси со стойками McPherson спереди, задней полузависимой подвеской (торсионная балка) и колесной базой 2,7 м. У самых богатых версий Senia R9 помимо всего прочего имеются адаптивный круиз-контроль, система автоматического торможения, мультимедиа-система с семидюймовым экраном, камеры кругового обзора, панорамная крыша и 18-дюймовые колесные диски.


Первое время китайская новинка будет предлагаться с безальтернативным турбомотором объемом 1,2 л, развивающим 143 лошадиные силы и 204 Нм крутящего момента. На выбор — 5-ступенчатая «механика» или 7-скоростной «робот» с двумя сцеплениями, но привод только передний. Позже у пятиместного «паркетника» ожидается версия с 1,5-литровым турбодвигателем от R7, на котором он развивает 150 «лошадок».


В Китае за начальный вариант Senia R9 просят 83 900 юаней — около 13 100 долларов в пересчете. Среди главных конкурентов новинки на местном рынке — недавно обновленный Changan CS75 и Geely Boyue, у нас известный под именем Atlas.

 
 
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Китайский кроссовер Senia R9 собирается побороться на рынке с Geely Atlas и Changan CS75. Но пока будет это делать только в Китае.
 
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