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Последние дни весны в Беларуси будут по-настоящему горячими
Сегодня столбики термометров поднимутся до отметки в плюс 28!
За окнами почти безветренно, осадков тоже не ожидается. Жаркая погода сохранится и завтра. А вот уже в первый день лета придёт небольшое похолодание, а вместе с ним и дожди – кратковременные.
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Сегодня столбики термометров поднимутся до отметки в плюс 28!
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