Последние дни весны в Беларуси будут по-настоящему горячими

Сегодня столбики термометров поднимутся до отметки в плюс 28!

За окнами почти безветренно, осадков тоже не ожидается. Жаркая погода сохранится и завтра. А вот уже в первый день лета придёт небольшое похолодание, а вместе с ним и дожди – кратковременные.