Кобринский ГПЛСО: актуально, востребовано, интересно!





Хотите получить актуальную специальность, которая востребована на рынке труда, всесторонне развиваться как личность и совершенствоваться в самых различных сферах, не выезжая из Кобрина? Вас ждёт Кобринский государственный профессиональный лицей сферы обслуживания, который по итогам 2017 года был признан лучшим учреждением профессионально-технического и среднего специального образования 2016-2017 учебного года в Брестской области. В марте на конкурсе «Лучший директор профессионально-технического образования» директору лицея вручен сертификат победителя «Золотой директор». Недавно копилка достижений пополнилась ещё одним знаковым событием – лицей был признан победителем соревнования за достижение наилучших результатов в выполнении показателей прогноза социально-экономического развития и занесён на доску Почёта Брестской области.

А начиналось всё в далёком 1981 году, когда в соответствии с приказом Государственного Комитета БССР по профтехобразованию и Министерства легкой промышленности БССР в Кобрине было открыто техническое училище для подготовки рабочих текстильных профессий для Кобринской прядильно-ткацкой фабрики. Небольшим был и первый набор учащихся, который составил 120 человек по профессиям «Ткач», «Прядильщик», «Помощник мастера прядильного производства». В 1982 году состоялся первый выпуск квалифицированных рабочих в количестве 60 человек, 24 из них получили дипломы с отличием.

Не только профессия

Сегодня в стенах лицея обучаются 423 учащихся. И не только получают профессию – все они вовлечены в идеологическую, гражданско-патриотическую, культурно-досуговую, спортивно-массовую работу. Традиционными стали конкурсы открытых информационных и воспитательных часов, недели здорового образа жизни и правовых знаний, «Самая спортивная группа лицея», фестивали художественной самодеятельности «Любимой Беларуси – творчество и энергия молодых», спортивные праздники. С огромным энтузиазмом проводятся акции «Мой подарок ветерану», «Труд. Молодость. Романтика», «Чистый город». Большое внимание в лицее уделяется воспитанию культуры безопасной жизнедеятельности, формированию здорового образа жизни, воспитательно-профилактической работе.

— Наша задача – не просто дать учащимся профессиональные навыки, но и вырастить их настоящими гражданами, готовыми к созидательному труду на благо своей Родины, — рассказывает директор лицея Виктор Ничипорук. – Именно поэтому особое внимание уделяется воспитанию таких качеств, как патриотизм, ответственность, готовность прийти на помощь. Наши педагоги прикладывают максимум усилий, чтобы результатом учебного процесса стала всесторонне развитая творческая личность. Я надеюсь, что знания и умения, полученные в нашем лицее, помогут нашим выпускникам комфортно чувствовать себя в обществе и уверенно идти по пути развития и самосовершенствования.

Востребованные и квалифицированные

Как отмечают педагоги лицея, главенствующим критерием выбора специальностей является реальная ситуация на рынке труда. Здесь не учат «ради диплома» — здесь заботятся о будущем своих выпускников, каждому из которых по окончании лицея гарантируется трудоустройство. Согласитесь, в наше непростое время это немало. Поступить в Кобринский государственный профессиональный лицей сферы обслуживания можно на базе 9-ти или 11-ти классов. После 9 классов с получением среднего образования и сроком обучения 3 года можно овладеть такими профессиями, как оператор ЭВМ, продавец, швея, портной, парикмахер, повар и повар детского питания, а также комплектовщик деталей игрушек, обучение по которой было открыто для нужд СООО «ПП Полесье». На базе 11 классов срок обучения составит 10 месяцев – в этом случае можно стать продавцом 4-го разряда и поваром 3-го разряда. Следует отметить, что иногородние учащиеся обеспечиваются общежитием, учащиеся, обучающиеся более одного года, обеспечиваются бесплатным одноразовым горячим питанием, а учащиеся из малообеспеченных семей — бесплатным трёхразовым горячим питанием. Выпускники лицея работают на таких предприятиях, как ОАО «Барановичская швейная фабрика», филиал «Моготекс» в г. Кобрине», ОАО «Элема», ЧУТПП «Наши истоки», ОАО ТП «Надзея», ОАО «Кобрин-сервис».

Сознательные…

Отдельного внимания заслуживает деятельность молодёжного отряда охраны правопорядка имени Петра Сегенюка, который был организован в лицее в 2013 году. Члены отряда совместно с Кобринским РОВД участвуют в охране общественного порядка в городе, проводят индивидуальную воспитательную работу с подростками, склонными к противоправному поведению, пропагандируют правовые знания, охраняют правопорядок в общежитии и учебном корпусе лицея. Ежегодно в торжественной обстановке членам отряда вручаются удостоверения. По инициативе ребят было проведено множество мероприятий по пропаганде здорового образа жизни, приобщению молодёжи к занятиям физкультурой и спортом. МООП лицея принимал участие в республиканской профилактической акции «Дом без насилия», акциях ко Дню Независимости Республики Беларусь и многих других. По итогам 2017 года молодёжный отряд охраны правопорядка лицея за активное участие в охране общественного порядка, профилактике правонарушений и преступлений города Кобрина был награждён благодарностью и памятным знаком от Кобринского РОВД.

…И неравнодушные

Именно такие учащиеся находят себя в волонтёрской деятельности, которая представляет собой ещё одну значимую сферу жизни лицея. Волонтёры-активисты первичной организации ОО «БРСМ» из группы «Будь с нами!» участвуют в агитационных предвыборных пикетах, наводят порядок на улицах и объектах нашего Кобрина, участвуют в благотворительных акциях по сбору материальной помощи инвалидам и детям, оставшимся без родителей, оказывают адресную социальную поддержку нуждающимся пожилым людям и ветеранам, участвуют в целом ряде профилактических акций и конкурсов. Как отмечают сами ребята, участие в волонтерском движении наполняет их жизнь новым смыслом, формируя социально-полезные жизненные установки, идеалы и принципы, помогая самореализоваться и внести свой вклад в изменение общества.

Талантливые и разносторонние

Пожалуй, сложно найти сферу, в которой учащиеся лицея не отметились с наилучшей стороны. Победа на областном фестивале художественного творчества учащейся и студенческой молодёжи «Арт-вакацыі”, дипломы 1-й и 2-й степени на областном смотре инновационного и технического творчества учащихся и работников учреждений специального образования, три диплома Республиканского фестиваля художественного творчества учащейся и студенческой молодёжи, целая россыпь спортивных побед самого различного уровня – и это только малая часть достижений за последнее время. В лицее работают 36 объединений по интересам нравственно-идеологической, художественной, спортивно-оздоровительной и декоративно-прикладной направленности. Лучшие образцы творчества учащихся хранятся в выставочном зале «Между прошлым и будущими», который является ещё одной достопримечательностью лицея. Вся система воспитательной деятельности построена так, что у каждого учащегося есть возможность выбора, чем именно ему заниматься в свободное время.

Заинтересовались? Тогда приходите в Кобринский государственный профессиональный лицей сферы обслуживания и убедитесь сами: скучать здесь не придётся никому.

Дмитрий БЕЛОВ.

Фото автора.