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Кобринский ГПЛСО: актуально, востребовано, интересно!

29.05.2018 — Разное | Кобринский вестник  
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Кобринский ГПЛСО: актуально, востребовано, интересно!

Хотите получить актуальную специальность, которая востребована на рынке труда, всесторонне развиваться как личность и совершенствоваться в самых различных сферах, не выезжая из Кобрина? Вас ждёт Кобринский государственный профессиональный лицей сферы обслуживания, который по итогам 2017 года был признан лучшим учреждением профессионально-технического и среднего специального образования 2016-2017 учебного года в Брестской области. В марте на конкурсе «Лучший директор профессионально-технического образования» директору лицея вручен сертификат победителя «Золотой директор». Недавно копилка достижений пополнилась ещё одним знаковым событием – лицей был признан победителем соревнования за достижение наилучших результатов в выполнении показателей прогноза социально-экономического развития и занесён на доску Почёта Брестской области.

А начиналось всё в далёком 1981 году, когда в соответствии с приказом Государственного Комитета БССР по профтехобразованию и Министерства легкой промышленности БССР в Кобрине было открыто техническое училище для подготовки рабочих текстильных профессий для Кобринской прядильно-ткацкой фабрики. Небольшим был и первый набор учащихся, который составил 120 человек по профессиям «Ткач», «Прядильщик», «Помощник мастера прядильного производства». В 1982 году состоялся первый выпуск квалифицированных рабочих в количестве 60 человек, 24 из них получили дипломы с отличием.

Не только профессия

Сегодня в стенах лицея обучаются 423 учащихся. И  не только получают профессию – все они вовлечены в идеологическую, гражданско-патриотическую, культурно-досуговую, спортивно-массовую работу. Традиционными стали конкурсы открытых информационных и воспитательных часов, недели здорового образа жизни и правовых знаний, «Самая спортивная группа лицея», фестивали художественной самодеятельности «Любимой Беларуси – творчество и энергия молодых», спортивные праздники. С огромным энтузиазмом проводятся акции «Мой подарок ветерану», «Труд. Молодость. Романтика», «Чистый город». Большое внимание в лицее уделяется воспитанию культуры безопасной жизнедеятельности, формированию здорового образа жизни, воспитательно-профилактической работе.

— Наша задача – не просто дать учащимся профессиональные навыки, но и вырастить их настоящими гражданами, готовыми к созидательному труду на благо своей Родины, — рассказывает директор лицея Виктор Ничипорук. Именно поэтому особое внимание уделяется воспитанию таких качеств, как патриотизм, ответственность, готовность прийти на помощь. Наши педагоги прикладывают максимум усилий, чтобы результатом учебного процесса стала всесторонне развитая творческая личность. Я надеюсь, что знания и умения, полученные в нашем лицее, помогут нашим выпускникам комфортно чувствовать себя в обществе и уверенно идти по пути развития и самосовершенствования.

Востребованные и квалифицированные

Как отмечают педагоги лицея, главенствующим критерием выбора специальностей является реальная ситуация на рынке труда. Здесь не учат «ради диплома» — здесь заботятся о будущем своих выпускников, каждому из которых по окончании лицея гарантируется трудоустройство. Согласитесь, в наше непростое время это немало. Поступить в Кобринский государственный профессиональный лицей сферы обслуживания можно на базе 9-ти или 11-ти классов. После 9 классов с получением среднего образования и сроком обучения 3 года можно овладеть такими профессиями, как оператор ЭВМ, продавец, швея, портной, парикмахер, повар и повар детского питания, а также комплектовщик деталей игрушек, обучение по которой было открыто для нужд СООО «ПП Полесье». На базе 11 классов срок обучения составит 10 месяцев – в этом случае можно стать продавцом 4-го разряда и поваром 3-го разряда. Следует отметить, что иногородние учащиеся обеспечиваются общежитием, учащиеся, обучающиеся более одного года, обеспечиваются бесплатным одноразовым горячим питанием, а учащиеся из малообеспеченных семей — бесплатным трёхразовым горячим питанием. Выпускники лицея работают на таких предприятиях, как ОАО «Барановичская швейная фабрика», филиал «Моготекс» в г. Кобрине», ОАО «Элема», ЧУТПП «Наши истоки», ОАО ТП «Надзея», ОАО «Кобрин-сервис».

Сознательные…

Отдельного внимания заслуживает деятельность молодёжного отряда охраны правопорядка имени Петра Сегенюка, который был организован в лицее в 2013 году. Члены отряда совместно с Кобринским РОВД участвуют в охране общественного порядка в городе, проводят индивидуальную воспитательную работу с подростками, склонными к противоправному поведению, пропагандируют правовые знания, охраняют правопорядок в общежитии и учебном корпусе лицея. Ежегодно в торжественной обстановке членам отряда вручаются удостоверения. По инициативе ребят было проведено множество мероприятий по пропаганде здорового образа жизни, приобщению молодёжи к занятиям физкультурой и спортом. МООП лицея принимал участие в республиканской профилактической акции «Дом без насилия», акциях ко Дню Независимости Республики Беларусь и многих других. По итогам 2017 года молодёжный отряд охраны правопорядка лицея за активное участие в охране общественного порядка, профилактике правонарушений и преступлений города Кобрина был награждён благодарностью и памятным знаком от Кобринского РОВД.

…И неравнодушные

Именно такие учащиеся находят себя в волонтёрской деятельности, которая представляет собой ещё одну значимую сферу жизни лицея. Волонтёры-активисты первичной организации ОО «БРСМ» из группы «Будь с нами!» участвуют в агитационных предвыборных пикетах, наводят порядок на улицах и объектах нашего Кобрина, участвуют в благотворительных акциях по сбору материальной помощи инвалидам и детям, оставшимся без родителей, оказывают адресную социальную поддержку нуждающимся пожилым людям и ветеранам, участвуют в целом ряде профилактических акций и конкурсов. Как отмечают сами ребята, участие в волонтерском движении наполняет их жизнь новым смыслом, формируя социально-полезные жизненные установки, идеалы и принципы, помогая самореализоваться и внести свой вклад в изменение общества.

Талантливые и разносторонние

Пожалуй, сложно найти сферу, в которой учащиеся лицея не отметились с наилучшей стороны. Победа на областном фестивале художественного творчества учащейся и студенческой молодёжи «Арт-вакацыі”, дипломы 1-й и 2-й степени на областном смотре инновационного и технического творчества учащихся и работников учреждений специального образования, три диплома Республиканского фестиваля художественного творчества учащейся и студенческой молодёжи, целая россыпь спортивных побед самого различного уровня – и это только малая часть достижений за последнее время. В лицее работают 36 объединений по интересам нравственно-идеологической, художественной, спортивно-оздоровительной и декоративно-прикладной направленности. Лучшие образцы творчества учащихся хранятся в выставочном зале «Между прошлым и будущими», который является ещё одной достопримечательностью лицея. Вся система воспитательной деятельности построена так, что у каждого учащегося есть возможность выбора, чем именно ему заниматься в свободное время.

Заинтересовались? Тогда приходите в Кобринский государственный профессиональный лицей сферы обслуживания и убедитесь сами: скучать здесь не придётся никому.

Дмитрий БЕЛОВ.

Фото автора.

 

 

 

 

 

 

 

 
 
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