Лукашенко обсудил вопросы экономики с замом председателя КНР

В формате дружеской беседы. Александр Лукашенко принял заместителя председателя КНР Ван Цишаня. Встреча прошла в загородной резиденции белорусского лидера, передает телеканал «МИР 24».

«Чай у нас китайский. Си Цзинь Пин, как обещал, мне постоянно передает китайский чай: зеленый и черный», – отметил президент Беларуси.

Об экономике и торговле говорили за белорусскими драниками и китайским чаем. Неформальная обстановка подчеркнула особый дружеский характер белорусско-китайских отношений. А затем Александр Лукашенко пригласил гостя прогуляться до местного родника, чтобы угоститься чистейшей водой.

Для Ван Цишаня это первый официальный визит в Беларусь в новой должности. В ходе встречи он поделился с Александром Лукашенко своими впечатлениями от китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень».