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Лукашенко обсудил вопросы экономики с замом председателя КНР
29.05.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
В формате дружеской беседы. Александр Лукашенко принял заместителя председателя КНР Ван Цишаня. Встреча прошла в загородной резиденции белорусского лидера, передает телеканал «МИР 24».
Об экономике и торговле говорили за белорусскими драниками и китайским чаем. Неформальная обстановка подчеркнула особый дружеский характер белорусско-китайских отношений. А затем Александр Лукашенко пригласил гостя прогуляться до местного родника, чтобы угоститься чистейшей водой.
Для Ван Цишаня это первый официальный визит в Беларусь в новой должности. В ходе встречи он поделился с Александром Лукашенко своими впечатлениями от китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень».
Ранее сообщалось, что
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Встреча прошла в загородной резиденции белорусского президента за белорусскими драниками и китайским чаем.
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