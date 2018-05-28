Главное — любить своё дело

Профессионал. Мастер своего дела. Отличный специалист. Эти слова, которыми неоднократно характеризовали коллеги водителя РУП «Гомельавтодор» ДЭУ-45 Степана ЗУБЦА, отнюдь не преувеличены. В его трудовой книжке благодарностям нет числа. А за спиной — многие годы работы и тысячи километров пути.

Беседовать с представителем дорожной сферы пришлось буквально на ходу — в очередной раз Степан Петрович отправился в командировку далеко за пределы района. «Сегодня он, как лучший и самый опытный водитель, востребован на каждом ответственном участке и потому почти все время находится на объектах, где ведутся основные работы», — пояснили в конторе, продиктовав номер его мобильного телефона.

Мне повезло: он оказался не только доступен в сети, но и имел немного свободного времени, чтобы ответить на мои вопросы. Слово за слово, и по его телефонному рассказу сложилась простая, но весьма характерная биография неутомимого и преданного своей профессии человека-труженика, который привык делать всё, как и должно быть.

Недаром по итогам 2017 года Степан Петрович был удостоен звания «Почётный дорожник Беларуси» ІІ степени и награждён соответствующим нагрудным знаком отличия Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь. Добиться этого удалось благодаря ежедневной работе над собой. Совершенствование водительского мастерства, самодисциплина и самоконтроль — вот принципы, которым строго следует профессионал.

Что же касается «разъездного» характера работы, то мой собеседник давно привык к этому. «Занят сейчас на перевозке щебня и песка в Мозырском районе. Обычная сезонная работа для большегрузной техники летом. Зимой же — своя специфика: обслуживание дорог, их посыпка», — уточняет передовик дорожной службы С.П. Зубец, общий стаж работы которого в этой сфере деятельности составляет 27 лет.

В ЛДД он пришёл в 2002 году, будучи уже водителем первого класса и имея опыт работы по перевозке людей в ДРСУ-206.

Руководствуясь вполне обоснованным определением, что качество порученного дела напрямую зависит от исправности техники, своему 20-тонному «МАЗу-551605» уделяет максимум внимания. Уверен: при ответственном отношении железный помощник не подведёт.

На просьбу дать напутствие молодому поколению водителей почётный транспортник скромно отвечает, что каждый выбирает дело по душе. И, сделав свой выбор однажды, считает герой публикации, нужно по возможности оставаться ему верным на протяжении всего трудового пути. Степан Зубец, который в середине июня отметит свой 54-й день рождения в кругу родного коллектива, подтверждает это собственным примером.

Дома труженика ждёт жена, с которой они вырастили двоих дочерей, заботы о близких, хлопоты по хозяйству, любимые увлечения и самая главная его награда — трое внуков.

Татьяна Белова, «ЛК».

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