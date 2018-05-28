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К сведению жителей Лоевского района
29.05.2018 — Разное | Лоевский край
В целях оказания гражданам юридической консультации по вопросам, касающимся разъяснения норм законодательства, регулирующих сферу трудовых и связанных с ними правоотношений,
Место приема граждан: г.п. Лоев, ул. Ленина, 6, административное здание ГУ Редакция газеты «Лоўскi край», телефон прямой линии: 5-30-65.
Предварительная запись на прием осуществляется председателем Лоевского районного объединения профсоюзов С.М. Демиденко в рабочие дни с 14.00 до 16.00 ежедневно либо по телефону: 5-26-69.
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В целях оказания гражданам юридической консультации по вопросам, касающимся разъяснения норм законодательства, регулирующих сферу трудовых и связанных с ними...
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