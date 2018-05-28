К сведению жителей Лоевского района

В целях оказания гражданам юридической консультации по вопросам, касающимся разъяснения норм законодательства, регулирующих сферу трудовых и связанных с ними правоотношений,

31 мая с 11.00 до 13.00 в редакции газеты «Лоўскi край» состоится прямая телефонная линия и прием граждан

главным правовым инспектором труда Гомельской областной организации Белорусского профсоюза работников государственных и других учреждений

Ольгой Александровной БОГДАНОВИЧ,

с участием работников прокуратуры Лоевского района.

Место приема граждан: г.п. Лоев, ул. Ленина, 6, административное здание ГУ Редакция газеты «Лоўскi край», телефон прямой линии: 5-30-65.

Предварительная запись на прием осуществляется председателем Лоевского районного объединения профсоюзов С.М. Демиденко в рабочие дни с 14.00 до 16.00 ежедневно либо по телефону: 5-26-69.