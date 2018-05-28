Жлобин: схема движения транспорта 31 мая

31 мая движение автотранспорта будет закрыто возле бульвара Металлургов, а также по улицам Карла Маркса и Войкова в связи с проведением велопробега.

Схема движения автобусов 31 мая с 9.30 по 12.30 по маршрутам № 5, 7, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 20





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