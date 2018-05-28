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Жлобинский район: план мероприятий, посвящённый Международному дню защиты детей
29.05.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)
Уважаемые жлобинчане!
Приглашаем вас принять участие в мероприятиях, посвящённых Международному дню защиты детей.
1 июня
Агрогородок Красный Берег
11.00 – митинг-реквием и возложение венков и цветов на мемориале «Детям – жертвам войны». Централизованный отъезд будет организован от здания райисполкома (ул. Петровского, 31) в 9.30.
Парк культуры и отдыха «Приднепровский»
11.00–12.00 – торжественное открытие и праздничная концертная программа «Яркое лето для детей».
11.00–14.00 – ярмарка-продажа сувенирной продукции.
11.00–14.00 – работа зоны аквагрима.
11.30–12.30 – республиканская акция «Не оставляйте детей одних!».
12.00–14.00 – игровая и спортивная программы.
12.00–13.30 – акция ГАИ «Сделай каникулы безопасными».
11.00–21.00 – работа аттракционов. Входной билет – 2 рубля.
Работает выездная торговля.
Городской центр культуры
18.00 – детский мюзикл «Сказки, сошедшие с экрана». Цена билета 4 рубля.
2–3 июня
Жлобинский зоопарк
11.00–16.00 – развлекательно-познавательная программа «День рождения зоопарка». Цена билета 2–3 рубля.
Оргкомитет.
Фото из архива "Новага дня".
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Уважаемые жлобинчане! Приглашаем вас принять участие в мероприятиях, посвящённых Международному дню защиты детей. 1 июня Агрогородок Красный Берег ...
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