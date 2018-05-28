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Жлобинский район: план мероприятий, посвящённый Международному дню защиты детей

29.05.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)  
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Жлобинский район: план мероприятий, посвящённый Международному дню защиты детей

Уважаемые жлобинчане!

Приглашаем вас принять участие в мероприятиях, посвящённых Международному дню защиты детей.

1 июня

Агрогородок Красный Берег

11.00 – митинг-реквием и возложение венков и цветов на мемориале «Детям – жертвам войны». Централизованный отъезд будет организован от здания райисполкома (ул. Петровского, 31) в 9.30.

Парк культуры и отдыха «Приднепровский»

11.00–12.00 – торжественное открытие и праздничная концертная программа «Яркое лето для детей».

11.00–14.00 – ярмарка-продажа сувенирной продукции.

11.00–14.00 – работа зоны аквагрима.

11.30–12.30 – республиканская акция «Не оставляйте детей одних!».

12.00–14.00 – игровая и спортивная программы.

12.00–13.30 – акция ГАИ «Сделай каникулы безопасными».

11.00–21.00 – работа аттракционов. Входной билет – 2 рубля.

Работает выездная торговля.

Городской центр культуры

18.00 – детский мюзикл «Сказки, сошедшие с экрана». Цена билета 4 рубля.


2–3 июня

Жлобинский зоопарк

11.00–16.00 – развлекательно-познавательная программа «День рождения зоопарка». Цена билета 2–3 рубля.

Оргкомитет.

Фото из архива "Новага дня".

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Уважаемые жлобинчане! Приглашаем вас принять участие в мероприятиях, посвящённых Международному дню защиты детей. 1 июня Агрогородок Красный Берег ...
 
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