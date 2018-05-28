В Европе запретят одноразовую пластиковую посуду

Еврокомиссия выступила с предложением запретить в странах ЕС одноразовую пластиковую посуду, в том числе тарелки, стаканчики, ложки, вилки, трубочки. Предполагается, что подобная мера позволит снизить уровень загрязнения мирового океана пластиком, сообщает ТАСС.

Новый проект "пластиковой директивы" Еврокомиссии не предполагает полный отказ от пластиковых бутылок. Однако производители будут обязаны способствовать их сбору и переработке. Планируется, что к 2025 году до 90% пластиковых бутылок будет перерабатываться.

Заместитель главы Еврокомиссии Франс Тиммерманс подчеркнул, что 70% всего пластикового мусора в европейских морях приходится на пластиковую посуду, которую вполне можно заменить продукцией из более экологичных материалов.

Директива Еврокомиссии сможет вступить в силу уже в этом году после ее одобрения Европарламентом и Советом ЕС.

Ранее в странах Евросоюза был введен запрет на одноразовые полиэтиленовые пакеты.

Источник: БЕЛТА.

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